Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözleri eleştirildi: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor

Yeni Ekonomi Programı sunumundan sonra gazetecilerin döviz kurlarına ilişkin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum" demişti. Bakan Albayrak'ın bu çıkışı Akit TV'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programında masaya yatırıldı.

"KUR FAZLA OLUNCA ÜRETİCİ NASIL NEFES ALACAK?"

Gazete manşetlerini okuyan program sunucusu Serkan Aksarı, Albayrak'ın bu çıkışıyla ilgili "Bunun üzerine konuşmak lazım. Koskoca Bakan Albayrak'tan bahsediyorum. 'Döviz kuru benim için önemli değil' ne demek yahu. Siz ticareti nasıl yapacaksınız. İğneden ipliğe her şeyi dolarla alıyorsunuz. Sayın Bakan bu açıklamayı yaparken, giydiği ceket, kullandığı kalem bile dolarla geliyor bu ülkeye. Kur fazla olunca bu üreticiler ne yapacak, nasıl nefes alacak?" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU ÖRNEĞİNİ VERDİ

Sözlerinin devamında Bakan Albayrak'ın bu açıklamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Akit TV sunucusu, şöyle devam etti: "Sayın Bakanın bu açıklaması kabul edilebilir bir durum değil. Yer yer biz Temel Karamollaoğlu'nu eleştiriyoruz. Ama bu konuda haklı kardeşim adam. Bir ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı döviz kuru benim için önemli değil diye açıklama yapabilir mi bilmiyorum."