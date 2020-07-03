Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!

Dünya yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) henüz ilk aşamasını kontrol altına alamamışken, bazı ülkeler ikinci dalgayla boğuşmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Avustralya.

Victoria eyaletinde bulunan Melbourne, ülkenin başarılı politikasının da yardımıyla nisan ayı sonunda virüsü yenmiş gibi görünüyordu.

Ancak 5 Haziran itibarıyla yeni koronavirüs vakaları görülmeye başladı ve deyim yerindeyse virüs hortladı. Vakalar üzerinde araştırma yapan yetkililer, yeni koronavirüs hastalarının 31'inin lüks bir otelle bağlantılı olduğunu keşfetti.

İKİNCİ DALGANIN ARDINDAN CİNSEL İLİŞKİ SKANDALI ÇIKTI

Daha detaylı bir incelemenin ardından, Avustralya'yı adım adım etkisi altına alan ikinci koronavirüs dalgasının ardından bir cinsel ilişki skandalı çıktı.

Tutuldukları otelde karantinaya alınan yolcularla, güvenlik görevlilerinin cinsel ilişkiye girdikleri ve virüsün bu sebeple birdenbire hızla yayılmaya başladığı ortaya çıktı.

İkinci dalganın başlamasına sebep olan otel

KARANTİNA OTELİNİN GÜVENLİĞİ YAŞANANLARI ANLATTI

Melbourne'daki beş yıldızlı Stamford Plaza'da kalan şüpheli Kovid-19 hastalarına, koronavirüs pandemisinin zirvesinde Avustralya'ya geldikten sonra 14 gün boyunca odalarında tecrit etmeleri söylendi.

Melbourne'deki lüks karantina otelinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve adının yalnızca "Sam" olarak açıklandığı adam, otelde yaşananları anlattı.

"YOLCULARLA BAZI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLİŞKİYE GİRDİ"

9News'a açıklamalar yapan Sam, meslektaşlarının karantina altındaki yolcularla aynı asansöre bindiklerini, onlara spor salonuna giderken eşlik ettiklerini ve ardından toplum arasına karıştıklarını anlattı.

Sam'in bomba etkisi yapan açıklaması ise yolcularla bazı güvenlik görevlilerin ilişkiye girdikleri itirafı oldu.

Sam, ara veren güvenlik görevlilerinin, karantinadaki yolcularla temas ettikten sonra fast food zincirlerine, marketlere, restoranlara gittiklerini ve virüsü yaydıklarını itiraf etti.