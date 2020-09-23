AK Parti'de büyük değişim! İl ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i yeni isimler olacak

Şu sıralar il ve ilçe kongrelerini düzenleyen AK Parti'de büyük bir değişim yaşanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere il ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i değişiyor. Bu değişimde kadın ve genç kotasına ise dikkat ediliyor.

ŞU ANA KADAR YÜZDE 51'İ DEĞİŞTİ

Partide şu ana kadar ilçe başkanlarından yüzde 51'i değişti. En büyük değişimin ise İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde olması bekleniyor. Partideki bu değişimde gençlerin ve kadınların yönetimde olması için adımlar atılırken Ankara ve İstanbul'da kongreler salgın nedeniyle ilerleyen tarihlere bırakılacak.

HEDEF 1 MİLYON ÜYE

Bu ay sonuna kadar ilçe kongrelerinin yüzde 70'ini tamamlayan AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada "Hedef 1 milyon üye. İstanbul bunu başardı. Sıra sizlerde" dedi. Erdoğan, "İl kongrelerinde her ili tek tek ziyaret etmek istiyorum fakat pandemi dolayısıyla videokonferans ile de katılacağım iller olacaktır. Siz kongrelerinizi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerilerini dikkate alarak yapın" ifadelerini de kullandı.