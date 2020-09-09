Ahmet Mahmut Ünlü kimdir, eğitimi ne? Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kaç yaşında, nereli? Ahmet Mahmut Ünlü hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ahmet Mahmut Ünlü hakkında araştırmalar yapılıyor. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kimdir? Ahmet Mahmut Ünlü kaç yaşında, nereli? Cübbeli Ahmet kimdir? Ahmet Mahmut Ünlü hayatı ve biyografisi!

AHMET MAHMUT ÜNLÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Şubat 1965

Kaç yaşında: 55yaşında

Nereli : Fatih, Türkiye

Eğitim : Yavuz Selim İlkokulu

Ahmet Mahmut Ünlü, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz ve hafız. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

İslâmiyet'e getirilen yeni yorumlara ve reformist görüşlere karşı durmaktadır. İslâm dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunur. Özellikle İstanbul dışındaki mekânlarda vermiş olduğu vaazlar ilgi görmektedir.