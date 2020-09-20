Ahmet Mahmut Ünlü kimdir? Cübbeli Ahmet Hoca nereli, kaç yaşında?

Ahmet Mahmut Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa Camii'nde medrese eğitimine devam etti. İlk defa 1983 yılında 17 yaşındayken hacca gitti. Lâlegül dergisinde dualar ve yazılar kaleme alan Cübbeli ahmet Hoca kimdir? İşte, detaylar...

AHMET MAHMUT ÜNLÜ KİMDİR?

Ünlü, 27 Şubat 1965 tarihinde aslen Giresun Göreleli olan varlıklı bir ailenin oğlu olarak İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba'da dünyaya geldi. Babası Yusuf, annesinin ise Rabia'dır. Babası Yusuf'un sahibi olduğu fabrika, Türkiye'nin en büyük tel çivi fabrikası hâline gelmiştir.

Çocukluk yaşlarında cübbeye ilgi duyması ve giymesinden dolayı adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. 3-4 yaşlarında iken din eğitimine başladı. Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa Kolu olarak bilinen dergâhında hâlen lider konumunda olan Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa Camii'nde medrese eğitimine devam etti.

FATİH HAK VE HİZMET VAKFİ'NI KURDU

12 yaşında Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. Aynı yaşta Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler Köyü Kur'an kursunda Resül Bölükbaşı'ndan sarf, nahiv, ilm-i kelam, meânî, tefsir, hadis ve fıkıh dallarında kitapların tahsilini 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980 tarihinde merasimlerle icazet-i ilmiyesini aldı. İlk defa 1983 yılında 17 yaşındayken hacca giden Mahmut Ünlü, ileri derecede şeker hastası olduğu için askerlik hizmetinden muaf oldu. İstanbul'a dönüşünden sonra Kefevî Camii İmamı Mustafa Kılıç'tan altı ayda hafızlığını tamamladı. 1990'da merkezi Fatih'te olan Fatih Hak ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Ahmet Mahmut Ünlü, 1997'den sonra bizzat kendisinin kaleme aldığı risalelerin geliri ile geçimini sağladı. 1999 Gölcük Depremi hakkında yaptığı konuşmanın ardından iki yıl yedi ay üç gün hapis cezasına çarptırıldı, fakat sadece 13 ay hapis yattı. Fatih Hak ve Hizmet Vakfı tarafından İstanbul Beykoz semtindeki 20 dönüm arazi üzerine kurulu külliyenin yapılmasına önderlik etti. Külliyeye, hazine arazisi üzerinde kaçak olarak inşa edilmesinden dolayı el konuldu ve Hazine'ye devredildi.

Kendisi Lâlegül dergisinde dualar ve yazılar yazmakta olup ayrıca her perşembe akşamı Lâlegül TV'de ve Lâlegül FM'de sohbet programı yapmakta, gündemle ilgili konuları Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde değerlendirmektedir. Ahmet Mahmut Ünlü'nün iki eşi ve sekiz çocuğu vardır.