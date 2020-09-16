Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth ısrarla Leipzig'e gitmek istiyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth ile ilgili, "Leipzig ve iki kulübün daha oyuncuya ilgisi vardı. Oyuncu da çok ısrarlı bir şekilde Leipzig Kulübü'ne gitmek istediğini ifade etmişti. Bizim çok ciddi ısrarlarımız oldu. Buna rağmen oyuncu Leipzig'e gitme konusunda ısrarlı. Ama bu işin şu anda 4 tarafı var. Leipzig, Crystal Palace, Trabzonspor ve oyuncunun kendisi. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir süreç" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Norveçli golcü Sörloth'un ısrarla Leipzig'e gitmek istediğini dile getiren Ağaoğlu, ""Alexander Sörloth bizde kiralık oyuncu, Crystal Palace'ın oyuncusu. Bunu sürekli dile getirdik ama bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum; ikinci sezon maçların yüzde 50'sinden fazlasını oynadığı takdirde 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye giriyor. Yani ver bugün 6 milyon Euro'yu veya ver geçen sene 6 milyon euroyu oyuncuyu al diye bir şey söz konusu değil. Yani önümüzdeki 2020-21 sezonunda maçların yüzde 50'sinden fazlasını oynadığı takdirde Trabzonspor Kulübü 6 milyon Euro vererek Alexander Sörloth'u Crystal Palace Kulübü'nden bonservisiyle beraber satın alma hakkına sahipti. Yani bugün için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla oyuncu bizde kiralık. Aynı zamanda Crystal Palace'ın oyuncusu. Leipzig ve iki kulübün daha ilgisi vardı oyuncuya. Oyuncu da çok ısrarlı bir şekilde Leipzig Kulübü'ne gitmek istediğini ifade etmişti. Bizim çok ciddi ısrarlarımız oldu. Buna rağmen oyuncu Leipzig'e gitme konusunda ısrarlı. Ama bu işin şu anda 4 tarafı var. Leipzig, Crystal Palace, Trabzonspor ve oyuncunun kendisi. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir süreç, bir de tabii oyuncuyla yapılan sözleşmede de, bu sürekli telaffuz edildiği için söylemekte de sıkıntı yok, 9 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi vardı, dolayısıyla biraz girift bir sözleşme ve 4 tarafın mutabakatıyla çözülebilecek bir sözleşme. Ama öyle tahmin ediyorum ki özellikle Trabzonspor ve Crystal Palace anlaşırsa çünkü ne Crystal Palace oyuncuyu satabiliyor Trabzonspor onayı olmadan ne de Trabzonspor, Crystal Palace'ın onayı olmadan oyuncuyu satma hakkına sahip" ifadelerini kullandı.

"OLAY FİNANSAL BİR NOKTADA KİLİTLENDİ"

Sörloth transferinin finansal noktada kitlendiğini ifade eden Ağaoğlu, "Şartlar netice itibarıyla dönüp dolaşıp finansal getiriye bağlanıyor. Trabzonspor'un bir talebi vardı. Kulüp olarak bizim ciddi bir talebimiz vardı. Crystal Palace da aynı miktarı talep ettiği için Trabzonspor eğer bu transfer gerçekleşirse 1 alacaksa ben de 1 aldığım takdirde bu transfere müsaade ederim. 1+1, 2'yi de tabii Leipzig Kulübü verebilecek konumda değildi, yani tamamen finansal bir noktada kilitlendi olay. Artık önümüzdeki 48 saat içerisinde çözülürse çözülür, çözülmezse ondan sonraki sürece bakacağız. Geri dönme ihtimali derken zaten şu anda Trabzonspor'un sözleşmeli kiralık oyuncusu" şeklinde konuştu.