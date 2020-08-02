Ağrı ve Konya'da sağanak yağış etkili oldu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ve Konya'da etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Bir süre devam eden yağış, etkisini kaybetti.

KONYA'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kuvvetli yağış nedeniyle kentte ana caddeler ve bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve vatandaşlar sağanak sebebiyle zor anlar yaşarken trafik akışında kısa süreli aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitler ve bina saçaklarının altları ile tramvay duraklarına sığındı.

SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLER OLUŞTU

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.