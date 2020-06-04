Adnan Bali kimdir? Adan Bali kaç yaşında, nereli? İşte, Adnan Bali hayatı ve biyografisi!

Ekonomi dünyasının yakından tanıdığı Adnan Bali, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Peki, Adnan Bali kimdir? Adnan Bali hayati, biyografisi ve hakkında merak edilenler.

ADNAN BALİ KİMDİR?

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, Genel Müdür olarak atanmıştır.

Doğum Tarihi: 1962

Öğrenim Durumu: ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü

Lisan: İngilizce

ADNAN BALİ KARİYERİ

• 2011 Türkiye İş Bankası Genel Müdürü

• 2006 - 2001 Türkiye İş Bankası Kurumsal ve Ticari Bankacılık İş Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

• 2004 - 2006 Türkiye İş Bankası Galata Şubesi Müdürü

• 2002 - 2004 Türkiye İş Bankası Şişli Şubesi Müdürü

• 1998 - 2002 Türkiye İş Bankası Fon Yönetimi Müdürü

• 1997 - 1998 Türkiye İş Bankası Grup Müdürü

• 1994 - 1997 Türkiye İş Bankası Fon Yönetimi Müdür Yardımcısı

• 1986 - 1994 Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı

Üye olduğu kuruluşlar

• Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.

• İşbank Almanya (İşbank AG) ve İşbank Rusya'nın (CJSC İşbank) Yönetim Kurulu Başkanı

• Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

• Darüşşafaka Cemiyeti

• TÜSİAD

• İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)

• Institute of International Finance (IIF) Üyesi

• Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mütevelli Heyet Üyesi