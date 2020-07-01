Emmanuel Adebayor, Paraguay ekibi Olimpia ile sadece 4 maça çıkıp yollarını ayırdı

Togolu deneyimli oyuncu, Emmanuel Adebayor Şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Club Olimpia ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Deneyimli ismin macerası sadece 4 maç sürdü.

ÜLKEYE DÖNÜŞÜ SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSKLİYDİ

Salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.

Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile çıktığı 4 maçta gol ya da asist kaydedemedi.