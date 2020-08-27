Girdiği evden bilgisayar çalan şüpheli, kısa sürede yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın merkez ilçelerinden Yüreğir'in Koza Mahallesi'ndeki evinde bilgisayarda ders çalışan M.Y, dinlenmek için balkona çıktı.Yaklaşık 10 dakika sonra odaya giren ve bilgisayarının olması gereken yerde olmadığını fark eden M.Y, çalınmış olma ihtimaliyle sokağa çıktı.

ŞÜPHELİYİ KAÇARKEN FARK ETTİ

Sokağa çıktığında Küçük yaşta bir kişinin elinde kendi bilgisayarıyla koşarak uzaklaştığını fark eden M.Y, şüpheliyi yakalayıp polisi aradı. M.Y., tarafından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezine götürdü.