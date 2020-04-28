Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım

Kendi kanalı TV8'de yayınlanan Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'de ülkeye giriş ve çıkışlar kapatıldığı için mahsur kaldı. CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın hazırladığı Tarafsız Bölge programına konuk olan Ilıcalı, Dışişleri Bakanlığı ile görüşme halinde olduğunu ve çalışmaya geldikleri adada mahsur kalan 10 Türk vatandaşı için özel uçağını dolmuş yapacağını anlattı.

"ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUM"

Dominik'te yaşanan koronavirüs önlemlerinden bahseden Ilıcalı, şunları söyledi: "Dominik çok fazla korona olacak bir ülke değil. Burası dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri. Burada haftada 150 uçaktan fazla Avrupa'ya uçuş oluyor. O turistler vasıtasıyla buraya koronavirüs ulaştı. Bizim şanslı olduğumuz yer bizim olduğumuz tarafta yok ama çok yoğun önlemler burada da var. Marketlerde herkes maskeli. Sokağa çıkanlar maskeli. Biz şu durumdayız. Ben haftada 2 kere bulunduğum yeri terk ediyorum. Ben ülkemizle gurur duyuyorum. Tedbirlere yoğun bir şekilde uyum sağlanıyor. Burada geçenlerde seçimlerden sonra bir anda 13-14 bin kişi sokaklara çıkıp kutlama yaptı. Bu da hükümeti endişelendirdi. Bizim milletimizin bu konudaki disiplinini hayranlıkla izliyorum."

"UÇAĞI DOLMUŞ YAPACAĞIM, HERKESİ ULAŞTIRACAĞIM"

"Buradaki en büyük sorun vatandaşlarımız buralarda kaldı. Karayipler'de çalışan arkadaşlarımız var oralarda mahsur kaldılar. Çeşitli adalarda 100'den fazla vatandaşımız var. Dışişleri Bakanlığı'mız ile organize olduk. Onlar benden bu konuda öncülük yapmamı rica ettiler. Bu konudaki güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. THY buraya bir uçak getirecek vatandaşlarımızı almak için. Ülkemizin bu konudaki başarısı tartışılmaz. Sağlık Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum. ABD'nin başındaki insanın yaptığı açıklama 2 gündür alay konusu. Burada güven sarsıldı. Bizde halkımız önemli destek verdi. Burada siyaseti unutacağı işin bir tarafından tutacağız. Bakanımız canla başla çırpınıyor. Benim de elimden bir şey geliyorsa yapacağım. Ben gerekirse uçağı dolmuş yapacağım herkesi ulaştıracağım. Tek ihtiyacımız olan dayanışma ve motivasyon. Güzel günlerin müjdesini Cumhurbaşkanımız bugün verdi."