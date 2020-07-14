Acun, Gönlünüzdeki şampiyon kim? sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin şampiyonu bu akşam belli olacak. Büyük final öncesi Etiler Nusret'te Survivor ekibiyle yemek yiyen Acun Ilıcalı, mekan çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİM ERKEN BİTERDİ"

Acun Ilıcalı, "Gönlünüzdeki şampiyonu bugün açıklar mısınız?" sorusuna önce kahkaha attı, daha sonra da "Finalden önce bunu açıklıyor olsam kariyerim erken biterdi. Bana yakışmaz. Elenenlerden Sercan ve Mert'i çok istiyordum. Nasip değilmiş. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı" dedi.

Öte yandan, sevgilisi Çağla Altunkaya'nın da eşlik ettiği Acun Ilıcalı'nın çıkışta oldukça neşeli olduğu görüldü.