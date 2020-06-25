Acun, Survivor'dan elenen Mert Öcal ve Ersin Korkut'un isteğini kırmadı! Yarın İstanbul'da olacaklar
Acun Ilıcalı, Survivor programından elenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle adadan ayrılamayan yarışmacılardan Mert Öcal ve Ersin Korkut'un Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye gelmeleri için gerekli işlemleri yaptı.
25.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:13
Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor programında elenen yarışmacılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle adada kalmak zorunda kalmışlardı. Elenen yarışmacılar, Acun Medya ekibinin kaldığı adada hayatlarına devam ediyorlar.
ACUN'DAN MERT ÖCAL VE ERSİN KORKUT'A JEST
Ünlüler takımından elenen ünlü oyuncular Mert Öcal ve Ersin Korkut ise bu durumdan çok sıkıldıklarını ve ailelerine olan özlemleri nedeniyle durumu Acun Ilıcalı'ya aktarıp Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtince Ilıcalı'dan iki oyuncuya büyük bir jest geldi.
CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAKLAR
Ilıcalı, iki oyuncu için özel jet kiralayarak Miami'ye gönderirken buradan da THY ile Türkiye gelmeleri için gerekli işlemleri yaptığı bildirildi. Öcal ve Korkut'un cuma günü İstanbul'da olmaları bekleniyor.