Acun, Survivor'dan elenen Mert Öcal ve Ersin Korkut'un isteğini kırmadı! Yarın İstanbul'da olacaklar

Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor programında elenen yarışmacılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle adada kalmak zorunda kalmışlardı. Elenen yarışmacılar, Acun Medya ekibinin kaldığı adada hayatlarına devam ediyorlar.

ACUN'DAN MERT ÖCAL VE ERSİN KORKUT'A JEST

Ünlüler takımından elenen ünlü oyuncular Mert Öcal ve Ersin Korkut ise bu durumdan çok sıkıldıklarını ve ailelerine olan özlemleri nedeniyle durumu Acun Ilıcalı'ya aktarıp Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtince Ilıcalı'dan iki oyuncuya büyük bir jest geldi.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAKLAR

Ilıcalı, iki oyuncu için özel jet kiralayarak Miami'ye gönderirken buradan da THY ile Türkiye gelmeleri için gerekli işlemleri yaptığı bildirildi. Öcal ve Korkut'un cuma günü İstanbul'da olmaları bekleniyor.