Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı

5 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile açtığı Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçesindeki Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) tam kapasite elektrik üretimine başlamasıyla kısa süre içerisinde ekonomiye getirisi 30 milyon dolar oldu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı konumunda.

EKONOMİYE YILDA 100 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacmi 4.8 milyon metreküp. Dev proje milli ekonomiye yılda yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlayacak. Bugün itibari ile toplam üretimi 459 milyon kWh olan barajın, ekonomiye katkısı kısa süre diliminde 30 milyon dolar oldu.