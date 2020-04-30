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Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne yardım seferberliğine yol açtı

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası işsiz kalan bir annenin açlık çeken çocuklarını oyalamak için evde taş kaynattığının haber olması bölgede yardım seferberliğine yol açtı.

30.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:08

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası işsiz kalan bir annenin açlık çeken çocuklarını oyalamak için evde taş kaynattığının haber olması bölgede yardım seferberliğine yol açtı.

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Kenya NTV kanalının haberine göre, Mombasa'da bir kasabada 8 çocuğuyla yaşayan ve geçen yıl dul kalan Penina Bahati, çocuklarına yiyecek bir şey bulamadığı gerekçesiyle yetkililerden yardım istedi.

Geceleri açlıktan ağlayan ve uyuyamayan çocuklarını ocakta taş kaynatarak oyalayan anne Bahati, iş bulamadığı için kendilerine yardım edecek birilerini aramaya koyuldu.

6 bin aileye yardım gidecek

Bahati'nin yaşadıklarının duyulmasının ardından çok sayıda kişi ve kuruluş, aileye ve bölgede yaşayan yoksulların yardımına koştu.

Kenya Kızılhaçı, Bahati ve çevredeki 18 aileye gıda yadımı ulaştırdıklarını, hükümet ve özel sektörle birlikte gelecek günlerde 6 bin aileye daha destek olacaklarını açıkladı.