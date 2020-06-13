Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: I love you Başkanım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisi için doğum günü pastası hazırlayan Başkan Mustafa Cengiz'e teşekkür etti.

Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize yolculuğu öncesi Başkanımız Mustafa Cengiz'i ziyaret ettim. O da bana sürpriz yapıp doğum günü pastası hazırlatmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. I love you başkanım" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddialar Galatasaraylı yöneticilerce yalanlanmıştı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay konuyla ilgili, "Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadesini kullanırken, sarı kırmızı kulübün 2. başkanı Abdürrahim Albayrak ise "Kıymetli başkanımız Mustafa Cengiz ile ilgili basında yer alan haberler gerçek dışıdır. Başkanımızın sağlığı yerinde olup kendileri evlerinde istirahat etmektedirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulunmuştu.