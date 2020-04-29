Abdurrahim Albayrak, Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor iddiasına noktayı koydu

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'in iki yardımcısıyla yollarını ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi.

Yeni sezon planlaması çerçevesinde, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ile yollar ayrılıyor" iddialarıyla ilgili konuşan 2. Başkan Albayrak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"İKİSİ DE GALATASARAY'IN EVLATLARIDIR"

DHA'ya konuşan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.