ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı

23 yaşındaki Los Angeles polis memuru, elinde falçata ile ona doğru yürüyen Daniel Hernandez'i öldürdüğü için, adamın 14 yaşındaki kızı tarafından dava edildi.

Los Angeles Polis Departmanı'nın "yıldız polislerinden" kabul edilen Toni McBride, vücut kamera görüntülerinin ortaya çıkmasından sorna mahkemeye verildi.

Los Angeles şehir merkezinde, Nisan ayında çekilen görüntülerde, 23 yaşındaki McBride'ın Daniel Hernandez'e "elindeki falçatayı" yere bırakmasını söylediği duyuluyor.

SİLAHINI 4 KEZ ATEŞLEDİ

Görüntülerde ayrıca McBride'ın silahını dört kez ateşlediği ve Daniel Hernandez'in yere düştüğü, polis memurunun elindeki falçatayı bırakmayan adama iki el daha ateş ettiği görülüyor.

Hernandez'in 14 yaşındaki kızı, McBride'ın 'pervasız şiddet ve cinayet eğilimi' olduğu ve haksız yere ateş ettiği gerekçesiyle Los Angeles Polis Departmanı'na dava açtı.

Hernandez ailesi, polisin güç kullanmasının, siyahi ve Latin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı ve uğraştığı bir şey olduğunu söylüyor.

HERNANDEZ'İN AVUKATINDAN SERT ELEŞTİRİ

Hernandez ailesini temsil eden avukat Arnoldo Casillas, LA Times'a açıklama yaparak "Polis memurlarının silahşör gibi davranmasını gerçekten istiyor muyuz? Yoksa bizi korumalarını ve hizmet etmelerini mi istiyoruz?" ifadelerini kullandı.Polis kuvvetleri ise McBride'ın güç kullanımının haklı olduğunu savundu.