Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor.

29.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:01

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,92 oldu.

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YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 10,90'A DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Ankete katılan ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,50, en yüksek yüzde 1,67 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 9,80

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,80 olurken, tahminler yüzde 9,80-11,73 aralığında yer aldı. Enflasyon nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.