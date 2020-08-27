Ekonomistler ağustos ayı enflasyonunun yüzde 0,96 artmasını bekliyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,96 artmasını bekliyor.

27.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:17

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,96 artmasını bekliyor.

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YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 11,88'E ÇIKMASI BEKLENİYOR

Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,32, en yüksek yüzde 1,41 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.

ENFLASYONUN YIL SONUNDA YÜZDE 10,97 OLMASI BEKLENİYOR

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,97 olurken, tahminler yüzde 9,80-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,58 artış göstermişti.