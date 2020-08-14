A Total War Saga Troy ücretsiz almak için son saatler | Epic Games, 215 TL olan A Total War Saga Troy'u ücretsiz veriyor

Epic Games ve A Total War Saga: Troy geliştiricisi Creative Assembly iş birliği sonucu A Total War Saga: TROY ücretsiz olarak veriliyor ve kalıcı olarak oynanabilecek.

215 TL değerinde olan A Total War Saga: Troy 24 saatliğine ücretsiz oldu. Video oyun sektörünün köklü markalarından olan SEGA, oyunu 13 Ağustos tarihinde piyasaya sürdü. Epic Games bu haberi ücretsiz yaparak taçlandırdı diyebiliriz. Strateji türünün önemli temsilcilerinden olan Total War serisinin son oyunu olan Troy, Yunan mitolojisi ile alakalı olan Truva savaşını konu ediniyor. Aslında, ülkemizle de ilgisi olduğu gözden kaçmamalı.

A TOTAL WAR SAGA TROY

Yunan mitolojisinde yer alan Truva Savaşı zamanında oynayacağınız yeni bir Total War serisi oyunudur. Strateji oyunları arasında önemli bir yeri vardır. Alabilmek için sadece 24 saat var. Türkçe dil desteği bulunuyor.

A TOTAL WAR SAGA TROY ÜCRETSİZ

Epic Games hesabınızlaA Total War Saga: TROY sayfasına gidin ve "AL" butonuna tıklayın.

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Sipariş tutarının 0 TL olduğundan emin olun.

Siparişten sonra, Epic Games Launcher'ı indirin ve buradan hesabınıza giriş yapın.

Kütüphane menüsünden oyunu indirebilirsiniz. İsterseniz oyunu kütüphanenizden sonra da indirebilirsiniz, hemen indirme zorunluluğu yoktur.

A TOTAL WAR SAGA TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

A Total War Saga: TROY minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 7/8.1/10 64 Bit

İşlemci Intel Core 2 Duo 3.0 GHz/Intel i7 8550U 1.80 GHz

Bellek 4 GB/6 GB (paylaşımsız GPU için 4, tümleşik için 6)

Ekran Kartı Nvidia GTX 460 1 GB/AMD Radeon HD 5770 1 GB/Intel UHD Graphics 620

A Total War Saga: TROY önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi Windows 7/8.1/10 64 Bit

İşlemci Intel i5-6600 / Ryzen 5 2600X

RAM 8 GB

Ekran kartı Nvidia GTX 970 / AMD Radeon R9 270X 2 GB

A TOTAL WAR SAGA TROY KAÇ GB?

30 GB