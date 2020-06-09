9 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 9 Haziran 2020!
9 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 9 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Tayakadın Mah,Karaburun Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 09.06.2020 08:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Esentepe Mah
Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2020 23:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Merkez Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Fevzi Çakmak Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2020 23:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2020 23:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.