9 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 9 Haziran 2020!

9 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

09.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:24

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 9 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Tayakadın Mah,Karaburun Mah

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 09.06.2020 08:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Esentepe Mah

Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.06.2020 23:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Merkez Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Fevzi Çakmak Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah

Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.06.2020 23:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah

Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.06.2020 23:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.