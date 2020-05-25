9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu

Sokağa çıkma yasağı olduğu vaktini evinde geçiren ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağladı. Yıldızhan canlı yayında 9 çocuğuyla da teker teker bayramlaşıp harçlık dağıttı.

BÜYÜKLERE 100 DOLAR, KÜÇÜKLERE 100 TL

7 erkek 2 kız çocuğu olan Yıldızhan, çocuklarıyla 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Yıldızdan, aylık masraflarının 100 bin TL'den fazla olduğu çocuklarına yaşlarına göre bayram harçlığı verdi. 4 büyük çocuğuna 100 dolar, ortanca oğluna ve küçük kızına 200 TL veren şarkıcı, 3 çocuğuna da 100'er TL verdi. Yıldızhan harçlıklarıyla dakikalar içinde 3 bin 220 TL para dağıtmış oldu.

Öte yandan İzzet Yıldızhan 9 çocuğunun annelerinin hiçbirine de nikah yapmadı. Ancak her çocuğunu nüfusuna aldı.