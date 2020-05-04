Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

İstanbul Maltepe'de 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu Ümit Aslan, 90 gündür arabada yaşıyor. Annesinin engelli, kendisinin ise bekar olmasından dolayı kimsenin ev vermeye yanaşmadığını söyleyen Aslan, zor günler yaşadıklarını söyledi. 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, ''Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok, olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı." dedi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTEDİ

İstanbul Maltepe'de 83 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu 50 gündür yaşamını arabada sürdürüyor. Yaşlı ve engelli anne aracın arka koltuğunda, oğlu ise ön koltukta yatıyor. Arabanın bagajını mutfak gibi kullanan yaşlı anne ve oğlu zor günler geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında araçta kalan ve zor günler geçiren aile yetkilerden sıcak bir yatak başlarını sokacak bir ev istiyor. Annenin yaşlı ve engelli olması, oğlunun bekar ve annesi bakma zorunluluğundan dolayı kiralık ev bulamıyorlar. Oğlundan ayıracaklar diye korkan yaşlı ve bakıma muhtaç anne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi "Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı." diye konuştu.

''ANNEN ENGELLİ, SEN BEKARSIN'' DEYİP EV VERMEDİLER

Hayatı ev yerine arabaya sığdırmaya çalıştıklarını belirten Ümit Aslan, "Arabada kalmamızın sebebi şu, geçen depremde kirada kaldığımız ev çatladı. Oturulamaz raporu verildi kaldığımız eve, ondan dolayı uygun kiralık bir ev bulamadık. ''Sen bekarsın, annen engelli'' dediler. ''Evimizi batırır'' dediler ve kimse ev vermedi. Annem yüzde 86 engelli, engelli olmasından dolayı hoş bakmadılar. Bu aracın da motoru bitik, elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Arabayı satsak perişan olacağız nerede kalacağız. Gördüğünüz gibi ben burada yatıyorum. Annem arkada yatıyor. Annem beni 5 dakika bir yere bırakmıyor. Annem yürüyemiyor bakıma muhtaç, bakımını ben üstlendim. Koronavirüsten dolayı kimseyi yaklaştırmıyorum. Genelde hayatımız 50 gündür araçta geçiyor. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Havalar soğuk oluyor, sıcak oluyor araçta çok zor, yapacak gidecek bir yerimiz yok. Annem için sıcak bir yatak istiyorum" ifadelerini kullandı.