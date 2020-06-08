8 Haziran Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 08.06.2020 15:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BENNUR, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, OSMANLI, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah KANDIRA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2505091) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2505091)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 08.06.2020 11:00 - 08.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, BATTALGAZİ, REZZAN, YEŞİLBAHÇE sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AYSİMA, KOCA YUSUF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506704) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506704)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 08.06.2020 02:00 - 08.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, ERTAŞ, HAYDAR, HUKUK, MAHİR, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKAİD, AKDAL, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BERKİN, BEY, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, EREZ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLFİDAN, GÜLPERİ, GÜLSEVER, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, MESNEVİ, METEHAN, MUHTAR, MUKADDES, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURDAN, NURSEDA, NİL, ODAK, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SIRMA, SOYLU, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TEVEKKÜL, TOMRUKÇU, TOPLUM, TUNCAY, TÜRKCAN, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YELDA, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCE, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, ÇEMBERLİTAŞ, İSKİLİP, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, BERKSOY, DESTE, FEYZA, MUHLİS, POZAN, SANCAR, SERHAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk / KARLIBAYIR mah FİKRİ sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKSA, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, FIRTINA, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAMİYET, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTE bölgesinde, Manevra Çalışması (2506697) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 08.06.2020 15:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, ÖZARI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2503953) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503953)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 08.06.2020 17:30 - 08.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKKOYUN, ASMA, DENİZKÖŞKLER, DERYA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİKRET, FİLİZ, KORU ÇIKMAZI, LEVENT, MEHTAP, PANTER, SALKIM, YAKAMOZ, YOSUN, ZÜMRÜT, İSTEK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2505140) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2505140)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 08.06.2020 18:45 - 08.06.2020 19:45 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2505141) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2505141)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah, ,G-513., G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1,G-190/2., G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508043) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1491., 1493., 1494., 1496., CAMİ YOLU, KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8., KOÇMAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508475) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508475)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 08.06.2020 15:00 - 08.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN CADDESİ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508472) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 08.06.2020 13:00 - 08.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah TAŞKIN sk / ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, FATİH, GENÇ OSMAN 1, KANDİLLİ, MANAVGAT, MİMARSİNAN 1, ÇELİK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2503256) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503256)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, ERGENEKON, FATİH, HALİTPAŞA, KINALI, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SERİK, SOKULLU 1, TOPTAŞI, YAPRAK 1, ZEMBİLCİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2503270) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2503288) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503288)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2503295) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503295)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, ESKİ PTT, FENER, ORKİDE, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2503768) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503768)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, SAADETLİ, SERBESTİ, ÇİÇEK, İRFANİYE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2503796) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503796)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, ESKİ PTT, FENER, ORKİDE, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2503766) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503766)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ZUHURATBABA mah RESNELİ, TÜRKİŞ, ZÜMRÜT BAHÇE, ÇAMLIK ÇEŞME, ÜNALDI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2506765) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506765)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2508251) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508251)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 09:30 - 08.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ KARTALTEPE mah TERAKKİ SK ALEM SK ,ALPAY İZER SK, BAHÇESARAY SK ,LAVANTA SK LİMON, ÇİÇEĞİ SK bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2508254) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508254)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 13:00 - 08.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN, ÇEKMECE YOLU sk / ŞENLİKKÖY mah ALTAY, AVCILAR, BİLLUR, CAMİ GİRİŞİ, DİRSEK, EFELER, FLORYA, FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI, MEKTEP, MEYDAN, TEZGEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN, İÇ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2508258) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508258)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2508252) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508252)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 09:30 - 08.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk /ZUHURATBABA mah DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, TATLINAR, İNCİRLİ sk / bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2508256) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508256)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.06.2020 13:00 - 08.06.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah HARMAN, YEŞİLKÖY, ÇATAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509349) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 08.06.2020 09:00 - 08.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah FIRAT, SAKARYA, ZİRVE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508185) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, ARDA TURAN, ATATÜRK, FEVZİ PAŞA, GÜN IŞIĞI, KALECİK ÇIKMAZI, KARLI, KUBİLAY, KUTLU, KUYU, MALAZGİRT, MAVİ, MAVİBULUT, MEKTEP, MİHRİBAN, MİMAR SİNAN, PETEK, SELVİ, TAYFUN, YAHYA KEMAL, ÜMİT, İNCİ, İSTİKLAL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508132) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 08.06.2020 01:00 - 08.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah MUALLİM NACİ sk / MECİDİYE mah BESTENİGAR ZİYA, CAMFENER, CAMİ, DEREBOYU, HAZİNE, KATMER, KAYMAKÇI, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, ORTAKÖY DEĞİRMEN, OSMANZADE, SAĞLIK, TAYYARECİ FEVZİ, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, VAPURİSKELESİ, YELKOVAN, ÇARŞIAĞASI, İSKELE sk / ORTAKÖY mah DEREBOYU, GÜRCÜKIZI, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, PORTAKAL YOKUŞU, TUNÇ ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2506550) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 08.06.2020 15:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah ANAFARTALAR, KOCATEPE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2503958) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503958)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 08.06.2020 16:15 - 08.06.2020 17:15 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, ÇETİK, İSTANBUL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2505139) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAKRAÇ, CİHANGİR, GÜNEŞLİ, LENGER sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah CİHANGİR, LENGER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2503501) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.06.2020 18:00 - 08.06.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah YİĞİTTÜRK sk / KARAAĞAÇ mah NEZAKET, SIRTKÖY, YİĞİTTÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2507500) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2507500)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.06.2020 15:00 - 08.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah KEREM, MUSTAFA KEMAL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2507637) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 08.06.2020 01:00 - 08.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-Muratbey Mah. Bahşeyiş Mah. Ahmediye Mah. bölgesinde, Manevra Çalışması (2503358) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503358)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 08.06.2020 15:00 - 08.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ŞEKERBAHÇE Sokak bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2503859) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503859)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 08.06.2020 02:00 - 08.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah ATASOY ÇIKMAZI, AYDINLIK, AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, BİLLUR, GÜLDEN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, HALİS, HAMİDİYE ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TÜMSEK, ULUBATLI, VAKİT ÇIKMAZI, YUDUM ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI, ŞEFFAF, ŞÜHEDA, ŞİMŞEK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2506891) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506891)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 08.06.2020 12:00 - 08.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk / bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2509456) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 08.06.2020 15:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah 2203., AKGÜVERCİN, BÜLBÜL, EBABİL, GÜVERCİN, KANARYA, PELİKAN, SAKA, TURNA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2503944) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503944)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YUNUS EMRE sk / OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2505558) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2505558)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2274. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508736) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, GÜNEŞ, HUZUR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2506447) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.06.2020 15:30 - 08.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAHARİYE, CANDAR, EVREN, EYALET, GEYLANİ, KARAŞAHİN, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, YUVA, ÜSKÜP sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2504982) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504982)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.06.2020 01:00 - 08.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, NİZAM, ONUR, RUMELİ, SEVGİ, SÖYLER, ZEYNEP, ÖZGÜ sk / MERKEZ mah BAHÇE, BİLGİ, ERSEVEN, FERMAN, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk / YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2506766) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506766)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.06.2020 12:00 - 08.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, ORTANCA, SARMAŞIK, ZEMZEM, İYİNİYET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2507457) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2507457)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.06.2020 12:00 - 08.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, ORTANCA, SARMAŞIK, ZEMZEM, İYİNİYET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2507456) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2507456)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, ORTANCA, SARMAŞIK, ZEMZEM, İYİNİYET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506628) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506628)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, ORTANCA, SARMAŞIK, ZEMZEM, İYİNİYET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506629) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506629)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.06.2020 17:30 - 08.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KAĞITHANE, SEVİLEN sk / MERKEZ mah AKÇAY, BAHTİYAR, CEYLAN, DEVELİ, DOST, GÜZELYURT, KAĞITHANE, LİMON, SÜMER, UĞUR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, DEVA, KAĞITHANE, LİMON, SEYHAN, YAYLA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508443) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508443)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.06.2020 15:30 - 08.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ABİDE-İ HÜRRİYET, DENİZ, FIRIN ARKASI, FİLİZ, GÜRÜN, LALE 1, OKUL ARKASI, SUSAM, YENİ YOL, ÇINAR 1 SOKAK. bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508442) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.06.2020 15:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 236. sk / ATATÜRK mah 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2507088) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2507088)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.06.2020 05:00 - 08.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HALİDE EDİP, KOCATEPE, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / GÜLTEPE mah 3.BAHAR, ERDOĞAN, REYHAN sk / YENİ MAHALLE mah 1.SEL, ARA-2, ARA-3, TEMEL, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah AKGÜNLER, HAVADAR, KAMACI, KOCATEPE, YEŞİL ZÜMRÜT, YILDIZELİ, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508332) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508332)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.06.2020 05:00 - 08.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 29 MAYIS, DELİ ORMAN, ERDOĞAN, HACIOĞLU, ÖZ sk / YEŞİLOVA mah 1.BOZTEPE, 1.FIRAT, 1.TAN, 2.İNÖNÜ, 2.ŞANLI, 3.MERİÇ, 5.YAYLA, 5.YILDIZ, BAHÇE, DELİ ORMAN, KIBRIS, KIRKPINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508231) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 08.06.2020 10:00 - 08.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÇERKEZKÖY, SUNGUR ALP, İSTANBUL cad. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2507108) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 08.06.2020 17:30 - 08.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah ELİF, SALİH TOZAN, ÇİÇEKLİ BAHAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2504994) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 08.06.2020 19:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1339., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1348., 1349., 1351., 1351/1., 1442., 1450. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506739) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506739)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 08.06.2020 14:00 - 08.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, BAHAR, CEYLAN, FEZA, FIRAT, GAZEL, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, MANOLYA, MENEKŞE, NERGİS, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ŞEN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1351. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2507405) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/4., 25/3., 56.,sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2507523) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.