8 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 8 Haziran 2020!

8 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

08.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:30

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 8 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Atatürk Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.06.2020 08:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.06.2020 09:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.06.2020 08:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.