7 Mayıs Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 07.05.2020 05:00 - 07.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456370) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 07.05.2020 15:00 - 07.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ- MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455729) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455729)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 07.05.2020 17:00 - 07.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2456954) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456954)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 07.05.2020 15:00 - 07.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1473., GÜLBAHAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2458308) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 07.05.2020 17:00 - 07.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MİMAR SİNAN sk / SOĞANLI mah AZİZLER, CAHİT SITKI TARANCI, GÜR, HALİDE EDİP ADIVAR, KAYA 2, KIBRIS, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİMAR SİNAN, NECATİ ÜÇLER, NECATİBEY, NECATİBEY 1, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAYLA DEMET, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLAR 1, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, ŞEHİT OSMAN YILDIZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454118) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454118)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 07.05.2020 16:00 - 07.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah MİTHATPAŞA, TEPECİK , YAPRAK 1 sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2454569) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454569)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 07.05.2020 07:00 - 07.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ MAHALLESİ, OSMANGAZİ SOKAK ,ŞEHİT HACI MEHMET SIRMA SOKAK bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454565) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454565)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 07.05.2020 05:00 - 07.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, AYNUR 1, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER SK bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454566) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 07.05.2020 00:00 - 07.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454578) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 07.05.2020 16:00 - 07.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YAHYA KAHYA mah ALTI OCAK, AYNALI ÇEŞME, AŞIKLAR MEYDANI, AŞIKLAR MEYDANI ÇIKMAZI, BAHRİYE, ESKİ KARAKOL, IŞIK, IŞIK ÇIKMAZI, KARACI ÇIKMAZI, KASIMPAŞA BOSTANI, KASIMPAŞA YAĞHANESİ, LEVENT ÇIKMAZI, NEVA, ORTA MEKTEP, PİRİNÇÇİ KAHYA, PİYADE ÇIKMAZI, SİPAHİ FIRINI, YAKUPAĞA, YILDIZ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2459100) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 07.05.2020 05:00 - 07.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, HAKEMLER, KÖKLÜ ÇIKMAZI, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, YEDİ EVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2458439) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 07.05.2020 15:00 - 07.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785., 786., 787., DOĞAN ARASLI, ISPARTAKULE sk / BAĞLARÇEŞME mah 1105., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., 1122., 1123., 1124., 1130., 1131., 1134., 1135., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., 1145., 1146., 1147., 1148., 1149., 1151., 1152., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1196., 1197., 1198., 1199., 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1212., 1213., 1214., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / PINAR mah 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., 1237., 1238., 1240., 1241., 1245., 1247., 1248., 1252., 1253., 1254., 1273., 1491., 1492., 1493., 1494., 1495., 1496., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE, YAŞAR KEMAL sk / SÜLEYMANİYE mah 773., 774., 775., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1406., 1407., 1408., 1409., 1410., 1411., 1413., 1414., 1416., 1434., 1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1352., 1353., 1365., 1374., 1375., AHMET ARİF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2458291) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 07.05.2020 15:00 - 07.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah BURCU, DERE, SEHER, ŞEHNAZDERE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453666) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453666)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 07.05.2020 16:00 - 07.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 547., 548., 550., 594., 597., 598., 599., 599/1., 599/2. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2458273) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 07.05.2020 15:00 - 07.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454114) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454114)İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 07.05.2020 16:00 - 07.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KALENDER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2455581) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455581)İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 07.05.2020 15:00 - 07.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah URAL, UYGUR, UĞUR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2458901) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 07.05.2020 15:00 - 07.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ sk / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, FINDIK, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KÖRFEZ, LEYLAK 1, YAVRUKUŞ, İNÖNÜ sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455996) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455996)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 07.05.2020 01:00 - 07.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKŞEMSETTİN, ALP, ANADOLU, ATA, BATUHAN, BURAK, DİLAVER, EFE, EZGİ, FAZİLET, FURKAN, GÜNAL, GİRNE, HALİÇ, HIZIR, HİCRAN, KAR, KARAMAN, NAR, NİZAM, ONUR, PAŞABAHÇE, PELİN, RUMELİ, SAKİN, SERDAR, SORGUN, SOĞUKSU, SÖYLER, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, YUNUS, ŞEHNAZ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2454856) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 07.05.2020 06:00 - 07.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah POLİGON sk / ÇAMLITEPE mah ATA, BAYRAMLIK, BİRLİK, ELMALI, EVRİM, EYÜPOĞLU, HANIMGÜL, HATEMOĞLU OKUL, KONAK, TAŞ, TUNÇ, ULU, YEŞİL, ÖZGÜR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455545) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455545)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 07.05.2020 07:00 - 07.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, POSTA YOLU sk / REŞİTPAŞA mah AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BEYAZ GÜL, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, DOĞAN, DOĞANEVLER, ESENGÜL, GÜRSEL, GİRNELİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, HASAN TAHSİN, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, KIBRIS, KOCATEPE, KUMOĞLU, MAREŞAL, MAVİ LALE ÇIKMAZI, MENEVŞE, MUHTARLAR, POSTA YOLU, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, REŞİTPAŞA CAMİ, SEZAİBEY, YAPINCAK ÇIKMAZI, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN, ŞİRİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455546) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455546)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 07.05.2020 05:00 - 07.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SÜMER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455544) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 07.05.2020 05:00 - 07.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 701., 702., ERİK, FISTIK, KARADUT, KASIMPATI, KAZIM KARABEKİR, KÖKNAR, LEYLEK, SARDUNYA, ZERDALİ, ÜZÜM, İĞDE, ŞEBBOY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455237) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455237)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 07.05.2020 05:00 - 07.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., ALAKARGA, BÜLBÜL, DEVE KUŞU, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, MAVİKUŞ, PİLİÇ, TOY, İSKETE, ŞAHİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455242) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455242)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 07.05.2020 15:00 - 07.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 1.YALI, 316., 317., ASLI, AYDOĞDU, AŞİNA, CAN, ELMAS, ERGANİ, GÜLAY, KARACA, MERCAN, TERAS, YAMAN, ÇAM, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, İKİTELLİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459399) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 07.05.2020 05:00 - 07.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3102., ADNAN MENDERES sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2458183) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 07.05.2020 16:00 - 07.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, BAHAR, CEYLAN, FEZA, FIRAT, GAZEL, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, MANOLYA, MENEKŞE, NERGİS, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ŞEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455571) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455571)

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 07.05.2020 05:00 - 07.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456745) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456745)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 07.05.2020 00:01 - 07.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456744) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.