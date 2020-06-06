65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor

65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor.

06.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:14

65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor. Haziran ortasından sonra da kısıtlamanın kalkması bekleniyor. Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim Kurulu'ndan izin çıkmadı. Ancak biraz daha nefes almaları için yeni formül hazırlanıyor. Bu formüle göre, iznin iki güne çıkarılması aziran ortasından sonra da tamamen sonlandırılması planlanıyor.

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü

Böylelikle iznin bir gün de hafta içi olmasıyla vatandaşlar banka ve fatura gibi işlemlerini de halledebilecek.

(İHA)