6 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ŞEN sk / BOYALIK mah AKKOYUN, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547849)

AVCILAR ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-602, G-604, G-607, G-612, G-613, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-625, G-630, G-631, G-632, G-772, G-802, G-919 sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546336)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-137, G-139, G-155, G-403, G-604, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752 sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546338)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-858 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 1591., 3031., ALKOP, UĞUR MUMCU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547116)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ARI, ATLI, NADİDE, PALMİYE, UYGAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548667)

BAĞCILAR ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2564., İNÖNÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537854)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1603., 1606., 1608., 1612., 1613., 1614., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1645., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KATİP ÇELEBİ sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537863)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 203., 204., 220., 221., 222., AKSARAY, FATİH sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk / TOZKOPARAN mah TOPÇU BİRLİĞİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548599)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548847)

BAHÇELİEVLER ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SÖĞÜTLÜ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1266., 1334., 1336., 1338., 1339., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549458)

BEŞİKTAŞ ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah UZUNCA sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah HAYDAR ALİYEV, NİSBETİYE, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİLAY, YEŞİM, ZEYTİNOĞLU sk / ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ADALI, ADALI FETTAH, AYGÜL, AZİZ OGAN, BAKKAL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DULKADİROĞULLARI, DÜZYOL, ELÇİ, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, EĞLENCE, FRANCALACI, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KAMACI, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, KİREÇHANE ÇIKMAZI, LÜTFİYEMEVKİİ, MUMHANE, NERGİS, OĞUL, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SATIŞMEYDANI, SEBZECİ BAYRAM, SEKBANLAR, TAYYARECİ SUPHİ, TEKKECİ, VEZİRKÖŞKÜ, YAĞHANE ÇIKMAZI, ÇELİK, ÜVEZ, ŞARIK ARIYAK sk / BEBEK mah AKAYGEN, ARİFİPAŞA, AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, AYŞESULTAN, AZİZ OGAN, BAĞARASI, BEBEK BOSTANI, BEBEK HAMAMI, BEBEKÖY, BODUR, BORNOVA, BOSTANÜSTÜ, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, CEVDETPAŞA, DAYIBEY, ECZANE ÇIKMAZI, EHRAM YOKUŞU, ERCÜMENT EKREM TALU, ERGUVAN, GERMENCİK, GÜNAYDIN YOLU, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, HÜSNÜ KORTEL, KARAMAN, KORTEL KORUSU YOLU, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, LÜTFİYEMEVKİİ, MANOLYA, MEYGEDE, NEŞE, NİSBETİYE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SELÇUK, SERAMİK, TANBERK ÇIKMAZI, TANOVA SİTESİ YOLU, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, ÇATALHÖYÜK, ÖZENLİ, ÖZLEMLİ, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI, İNŞİRAH sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL, FÜZECİLER, GÜLAL, GÜLŞEN, HİLAL, KOÇYİĞİTLER, MUHARİPLER, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, TUĞCULAR, ÖZDEN, ÖZDEŞ, ÖZENGİ sk / KONAKLAR mah ORG. İZZETTİN AKSA 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546922)

BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548617)

BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 2. BAHÇE, 3. BAHÇE, 4. BAHÇE, AKEL, D-100 KARAYOLU, GAZHANE, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, SAYDAĞ, ÇAĞDAŞ 1, ÇEMBERLİTAŞ, İSTANBUL 1, ŞEHİT SERDAR ERDAL, ŞEVKİ ARI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549641)

ÇATALCA ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547209)

ESENLER ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 124., 125., 126., 127., 128., 129., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548598)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 157., 158., 160., 161., 162., MERCAN, SEYİT ONBAŞI sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548600)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 205., 206., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 330., 331., 358., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 146., 174., 175., 176., 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547138)

ESENYURT ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547097)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 376. sk / İNCİRTEPE mah 244., 245., İNÖNÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549448)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1462., 1463., 1467., ERZURUM KONGRE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549600)

EYÜPSULTAN ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, HAVUZBAŞI ÇEŞME, KURU GIDA 12., MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PALABIYIK, PAŞA BABA, REŞADİYE, RÜSTEM ÇIKMAZI, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522931)

FATİH ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah BATTALGAZİ, KORKUTATA, SARIGÜZEL, ŞEMSETTİN SAMİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549345)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah BATTALGAZİ, KORKUTATA, SARIGÜZEL sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549352)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KATİP KASIM mah LANGA HİSARI sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, SELİMPAŞA, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548870)

GÜNGÖREN ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah BAYINDIR, CEVİZLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, KANAT, KARADENİZ, LALEZAR, MENDERES, TAŞLIK, YAMAÇ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549618)

KAĞITHANE ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AHSEN, AKYAYLA, ENGİN, KARABAĞ, TAŞKIRAN, YAHYA KEMAL sk 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2544798)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CAMİALTI, HUDUT, MELTEM, VURAL, İZZETPAŞA, ŞAKAYIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, FIRIN ARKASI, OTLUK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545665)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BATURAY, BIÇAKÇI, NERGİS, YONCA, YONCA ÇIKMAZI, İZCİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545570)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, BEGONYA, NARTANESİ, YEŞİLÇAY sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, YEŞİLCE, İNÖNÜ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545669)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, VURAL, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545666)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, NAZENDE, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ATAKAN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HAMAM, LEVENT, MEDİNE, TAŞOCAĞI, YÜKSEL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM sk / KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545667)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CAMİALTI, HUDUT, MELTEM, VURAL, İZZETPAŞA, ŞAKAYIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, FIRIN ARKASI, OTLUK sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549648)

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545684)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 3.ÇINAR, AKBABA, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, DEVE KUŞU, MARTI, MAVİKUŞ, MİRE ÖRDEK, SERÇE, SÜMER, TURNA, ÇAKAR, ŞAHİN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548799)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 3., MANOLYA ÇIKMAZI sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548867)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 3., KAMELYA, MANOLYA ÇIKMAZI sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549736)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah YAN YOL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549737)

SARIYER ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU, POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah BALLI ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, KARANFİL, MUHTARLAR, POSTA YOLU, ÇÖREKOTU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549640)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah ASMA, CEVİZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548862)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah HADIMKORU YOLU sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548913)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BEZİRGAN, GÜMÜŞDERE BİLİNMEYEN sk / MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, ANIL, ATABEY, AĞAÇLI BOSTAN, BARAJ, BARUT, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DAR, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, DURSUN FAKİH, DİLEK, GAZİ HASAN PAŞA, HACI MAHMUT EFENDİ, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KISA ÇAMLIK, KOCAYEMİŞ, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, LALE BAHÇESİ, MARMARA, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, PELİKAN, RECEP EFENDİ, REŞİT EFENDİ, SALİMAĞA, SARAY ARKASI, SARIYER HAMAMI, SEYİTAĞA, TATAR YAKUP, TİRKEŞ, YAPRAKTAŞ, YENİ MAHALLE, YÜKSEK, ZEBERCED, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ÖZENGİ AĞASI, ÜÇTUĞLU, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk / RUMELİ HİSARI mah 6. sk / YENİ mah ANIT, ARALIK, ASALET, AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, AĞA BAYIRI, AĞIR TOPÇU, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, BOZACI ZEYNEL, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, FIÇICI KERİM, GÖZLEM ÇIKMAZI, GÜLİZAR ÇIKMAZI, HAVANTEPE , HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HOŞBAĞ, KARAKÜTÜK, KARAÇAM, KARDEŞ, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KORUK, KUZEY, MARTI, MEZARLIK, MÜZEYYEN, OCAK AĞASI, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, SATRANÇ, SEMA ÇIKMAZI, SULUBAHÇE, TELLİ, YENİ MAHALLE, YENİ SELİMİYE, YENİ ÇEŞME, YONCALAR, YÜREK YAKAN, ZÜMRÜT, ZİRVE, ÇAYIRDİKEN, ÇAĞLAYANLAR, ÇINAR MEKTEBİ, ÖMÜR, ÖZENGİ AĞASI, ÖZLEM, İBNİ SİNA, ŞERAFETTİN sk / ZEKERİYAKÖY mah BİÇER, GÖK, KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TATAR, TURYAPI SARIYER EVLERİ(GÖK SK), YEŞİLTAŞ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548858)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah GÜMÜŞDERE, KEMERBURGAZ. sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550542)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, DEMİRCİOĞLU, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, MOR SALKIM, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, ÇAYIRLIK, ÇİÇEK sk / ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550543)

SİLİVRİ ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- MİMARSİNAN mah İBRİŞİM, KÖSTEMİR, ULUĞBEY, İMALAT, POSTA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547816)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547088)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550321)

ŞİŞLİ ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, BEYDER, HUDUT, MASUM, MEHTAP, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545664)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546432)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546430)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah LALE 1, YENİ YOL sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549657)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ŞEHİT AHMET sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549659)

SULTANGAZİ ilçesi, 07 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541926)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2367., 2368., 2369., 2377., 2378., 2379., 2387., 2388/1., 2388/2., 2389., 2390., 2391., 2394., 2398., 2398/1., 2398/2., 2398/3., 2399., 2400., 2401., 2402., 2403., 2403/1., 2404., 2850., 2850/3., 2852., 2853., 2854., 2858., 2862., 2863., 2868., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2870/2., 2872., 2874., 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2959., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966., 2967., 2968., 2969., 2970., 2971., 2972., 2974., 2975., 2977., 2980., 2982., 2983., 2984., 2985., 2986., 2987., 2989., C-1, HOCA AHMET YESEVİ, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549545)