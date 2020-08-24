Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Bursa'da 6 kişinin, kamyonetin kasasında eşyalarla birlikte tehlikeli yolculuğu kameraya kaydedildi. Görüntülerde, sıkışık vaziyette oturan 6 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı görüldü.

MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADILAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcuların seyahatlerine ilişkin yapılan uyarılara rağmen Bursa'daki görüntüler, tedirginlik tepki çekti. Caddede seyir halindeki 10 NE 429 plakalı kamyonetin kasasında, eşyalarla birlikte oturan 6 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sıkışık vaziyette oturan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 6 kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, kamyonet kasasındakilere tepki gösterdi.