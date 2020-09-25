52 yıl hapis cezasıyla aranan Türk Youtuber'ın filmlere konu olacak dosyası! Hayvanseverleri de dolandırmış

Sahte ölüm belgesiyle kendisini cinayete kurban gitmiş gibi gösteren ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan Tayfun Demir, sahte kimlikle yakalandı. Demir, YouTube kanalında yüklediği videolarla çok sayıda kişiye hitap ediyordu. Bununla birlikte dolandırıcı, hayvanseverlerin de iyi niyetlerini suistimal ederek mama alma bahanesiyle kimlik bilgilerini kopyaladı.

2007 YILINDA HAPİS CEZASI ALDI, 2011 FİRAR ETTİ

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre; İstanbul'da yaşayan bilgisayar yazılımcısı Tayfun Demir (38), karıştığı bir dolandırıcılık suçu nedeniyle 2007 yılında yedi yıl hapis cezası aldı. Bu süreçte üniversite eğitimi almaya başlayan Demir, 2011'de tutuklu olduğu açık cezaevinden sınav bahanesiyle firar etti. Firarının ardından Demir, ilk olarak sahte belgelerle kendini cinayete kurban gitmiş olarak gösterdi. Sahte ölüm raporunu savcılığa da kabul ettiren Demir, bir yıl sonra UYAP'ta bulunan çeşitli suçlardan 100'ü aşkın aranma kaydından da kağıt üzerinde 'ölü' göründüğü için kurtuldu.

Firari olarak aranan Demir'in ölmediği, sahte kimlikle İstanbul'da bir banka şubesinden N.Ö. adına kredi çekmesiyle ortaya çıktı. Bankada yapılan incelemede de dolandırıcılığı Demir'in yaptığının anlaşılmasının ardından resmi kayıtlara bakıldığında Tayfun Demir'in 'ölü' olarak göründüğü için düştüğü anlaşıldı. Ancak, durumdan şüphelenen polis ölüm raporuyla düşümün yapıldığı adliyenin kamera kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden 12 Ocak 2012'de, "Yusuf Demir" sahte ismiyle ölüm raporunu getiren kişinin bizzat Tayfun Demir olduğu kesinlik kazandı. Geriye dönük işlemlerde resmi kurumlara verilen evrakların da sahte olduğu anlaşıldı. Ancak o dönemde tüm çabalara rağmen Demir yakalanamadı.

6 AY ÖNCE İZİ BULUNDU

Tayfun Demir'in, arandığı yıllar içerisinde altı ayrı ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi karıştığı 44 ayrı suç tespit edildi. Bu suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in izine polisler altı ay önce Muğla'da rastladı.

Altı ay süreyle teknik takibe alınan Demir'in ünlü bir Youtuber olduğu anlaşılınca sosyal medya paylaşımları da incelemeye alındı. Paylaşımlardan Demir'in Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde müstakil evde olduğu saptandı. Polis ekipleri geçtiğimiz pazar günü eve operasyon düzenledi. Operasyonda Demir, üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı sahte kimlikle yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Demir'in başkasına ait kimliklere fotomontaj ile kendi fotoğrafını monte ettiği de belirlendi.

2018'DE TELEVİZYONDA YARIŞMA PROGRAMINA ÇIKTI

Muğla'ya bir yıl önce geldiği öğrenilen Tayfun Demir'in 450 bin takipçili hayvansever bir Youtuber olarak televizyon ve yarışma programlarına da katıldığı ortaya çıktı. Yaralı bir sincaba yaptığı kol protezi ile popüler olan Demir'in, 2018'de özel bir televizyon kanalındaki yarışma programına da katıldığı ve altıncı soruda elenerek 1000 TL'lik ödülle ayrıldığı belirlendi. Yıllarca sahte kimliklerle adaletten kaçan Demir, polis ifadesinde "Yanlış kişiyi yakaladınız" derken, ardında da yüzlerce mağdur bıraktı.

ÖLEN KİŞİNİN ÜZERİNE KİMLİK ÇIKARMIŞ

Kiminin adına sahte kimlik düzenleyerek kaza yapan, kiminin adına krediler çekerek hapis yatmasına neden olan Demir cezaevine yollanırken, kimlik ve ehliyetlerini kopyaladığı mağdurlar ise rahat nefes aldı. O mağdurlar Milliyet'e konuştu.

Zeytinburnu'nda yaşayan tekstilci Tayfun Demir, sahte youtuber'ın ilk kurbanlarından. Kimliğinin kopyalanması yüzünde nezarethanede bir gece yatan Tayfun Demir, "2011 yılında arkadaşıma para karşılığı mal gönderdim, o da postaneye paramı yatırdı. Paramı çekmeye gittiğimde 'Yeni kimliğinizi verin, kimlik çıkarmışsınız' dediler. 'Yeni kimlik çıkartmadım, en son 2009'da yeniletmiştim' dedim. Ama ısrarla yeni kimlik çıkarttığımı söylediler. Oradan direkt savcılığa gittim. Suç duyurusunda bulundum. Benim kimliğimle dört ay cezaevinde Metris Kapalı Cezaevi'nde dolandırıcılıktan yatmış. O arada üzerime kredi kartı çıkarmıştı. Cezaevine girince parayı yatıramamış, bana icra gelmeye başladı. Hakkımda tutuklama kararları çıkarıldı. Adliye adliye, mahkeme mahkeme gezmeye başladım. Kadıköy'de karakola en son gittiğimde hakkımda tutuklama kararı çıkarılmış. Sabaha kadar nezarette kaldım. 2017 yılında her şey ortaya çıktığı için hakkımdaki davalar düştü. Yakalanmasında geç bile kalındı. İşimden oldum. Rahmetli kardeşim Metin Demir'in adına bile kimlik çıkarmış. Hayatımızı o dönem mahfetti. Ama nihayetinde kurtulduk" diye konuştu.

PARMAK İZİ BİLE VERMİŞ

Tayfun Demir, Youtube kanalında baktığı sincabı, kedi ve köpekleriyle hayvanseverler arasında zamanla bir iyilik abidesi olarak görülmeye başlandı. "Hayvan dostlarımıza bağış yaparak mama hediye edin" diyerek kendi açtığı "Mutluluk Pazarı" isimli sitede tişört, doğal kütük ürünler, puzzle, kedi-köpek maması ve kulübe satıyor. Sitenin iletişim kısmında yer alan firma bilgilerinde şirketin resmi yetkilisi Tayfun Demir olarak görülüyor. Sitede verdiği IBAN numarası kendi adına ait. Siteden bağış yaparken isminiz-soyisminiz ve yanında TC kimlik numarası da isteniyor. Ayrıca ödemeleri de kredi kartı ve banka havalesi ile alan Tayfun Demir'in, bağış yapan vatandaşların kimlik, kredi kartı bilgilerini kopyaladığından şüpheleniliyor.

MAMA BAHANESİYLE KİMLİK KOPYALAMA

Demir, YouTube kanalında baktığı sincabı, kedi ve köpekleriyle hayvanseverler arasında zamanla bir iyilik abidesi olarak görülmeye başlandı. "Hayvan dostlarımıza bağış yaparak mama hediye edin" diyerek kendi açtığı "Mutluluk Pazarı" isimli sitede tişört, doğal kütük ürünler, puzzle, kedi-köpek maması ve kulübe satıyor. Siteden bağış yaparken TC kimlik numarası da isteniyor. Ödemeleri de kredi kartı ve banka havalesi ile alan Demir'in, vatandaşların kimlik, kredi kartı bilgilerini kopyaladığından şüpheleniliyor.

BANKANIN UYARISIYLA KURTULDU

Dolandırıcı Demir'in adına sahte kimlik oluşturduğu bir başka Tayfun Demir isimli vatandaş da, "Yaklaşık beş sene önce bankadan aradılar. Adıma çıkarılan yeni kimlikle kredi talebimin onaylanmadığını öğrendim. Ben de kredi çekmek için başvurmadığımı söyledim. Hemen savcılığa başvurdum. Muhtarlık aracılığıyla kimliğimi kopyalamış. Muhtarla, nüfus müdürlüğüyle davalık oldum. Mağdur oldum ama aklandım. Kimliğimle herhangi bir şey yapamadan kurtuldum" dedi.

EKŞİSÖZLÜK YAZARLARI ORTAYA ÇIKARDI

Tayfun Demir'in yakalanmasından önce ekşisözlük isimli platformda hakkında yazılanlar aslında yapılacak operasyon öncesini özetliyor. Sözlük yazarları 'apollo69' ve 'dominar rygel xvi'nin üstüne düştüğü Tayfun Demir, ilk olarak Mayıs ayında sözlükte konuşulmaya başlandı. Demir'in ipliğini ortaya çıkaran apollo69, Milliyet'e konuştu:

"Ev yapım videolarını ilgiyle takip ederim. Bu sırada Tayfun Demir'in videolarına denk geldim. Birkaç videosunu izledikten sonra sözlüğe 'nasıl biridir' diye baktım. Alakasız şekilde eleştirildiğini görünce de savunma ihtiyacı hissettim. Daha sonra bana özelden yazan bazı arkadaşlarım oldu. 'Dolandırıcı olan Tayfun Demir bu olabilir' dediler. İyice şüpheye düştüm. Daha sonra aşama aşama sözlüğe yazmaya başladım. Arkadaşlarımızın attığı videolarla o olduğuna kanaat getirdim. Sözlük'ten bazı arkadaşlarla mailleştik. Konu ortaya atıldıktan sonra başka arkadaşlar da kurcalamaya başladı" dedi.

13 YILLIK DOLANDIRICILIK SERÜVENİ BÖYLE

2007 yılında dolandırıcılıktan tutuklandı.

2011'de firar etti ve kendini ölü gösterdi.

2012 yılında sahte kimlikle kredi çekti ve ölü olmadığı ortaya çıktı.

2011-2020 yılları arasında çeşitli suçlara karıştı.

2018'de aranmasına rağmen TV kanallarına çıktı.

2020'de tekrar yakalandı.