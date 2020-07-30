Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3. ve 2. katındaki dairelerin balkonları henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Yolda kimsenin olmaması faciayı önlerken, balkonun çöktüğü anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı binanın 3. ve 2. katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonun çökmesi sonucu büyük panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve belediye ekipleri de caddedeki beton parçalarını temizledi.

KALDIRIMDA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Balkonun çökmesi sonucu beton parçaları caddeye ve kaldırıma düştü. Çökme sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Beton yığınları bütün kaldırımı kaplarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yol kenarında park halinde bulunan araçlarda ise küçük çaplı hasarlar oluştu.

"DEPREM OLDU SANDIK, DIŞARIYA BİR ÇIKTIK İKİ BALKON ÇÖKMÜŞ"

Olayın yaşandığı yerdeki esnaf Ferhat Kaplan, "İçeride müşterilerimiz vardı, kapının önünde ağabeyim sigara içiyordu. Müşteri geldi ağabeyim içeriye girdi. Bir ses geldi, dedik deprem oldu. Dışarıya bir çıktık ki, demirler hep birbirinden koptu. İki balkonda çökme oldu" dedi.

Geçtikten sonra balkonun çöktüğünü söyleyen Gülşah Deveci ise, "Burada dükkana gelmiştim. Orada oturuyorduk, bir şeyler almak için markete gittim. Ses duydum, ona çıktım baktım. Bir an şaşkına döndüm" diye konuştu.

BALKONLARIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cadde üzerindeki balkonun çöktüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin bir iş yerinde alışveriş yaptıkları sırada balkondan parçaların düştüğü ve vatandaşların panikleyerek iş yerinden çıktıkları görülüyor.