5 Haziran Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Haziran Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (Bakım Çalışması-Önleyici Bakım) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497468)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (Bakım Çalışması-Önleyici Bakım) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 05.06.2020 01:00 - 05.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ASLI, DERYA, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİLİZ, GÜL, IHLAMUR, KIŞLA, MİNE, OYA, REŞİTPAŞA, SALKIM, SEREZLİ, TAVLA, TUNAY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489869) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 05.06.2020 02:00 - 05.06.2020 04:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1374., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491513) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2491513)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 05.06.2020 04:30 - 05.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL CAD. KOÇMAN CAD. bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491514) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2491514)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 05.06.2020 00:01 - 05.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1383., 1384., 1485., 1486., 1487., 1488., 1492., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / GÜNEŞLİ mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491511) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 05.06.2020 16:30 - 05.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, GÜNEŞ 1, MEHTAP sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2503274) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503274)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, KILIÇ, TAY, TİLKİ, YILAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 05.06.2020 18:00 - 05.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489991) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489991)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 05.06.2020 19:30 - 05.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, KARAMAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489992) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah KARDEŞLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BUTAN, EMİROĞLU, GALİPBEY, ORTAKLAR, PEHLİVAN, SAKIZ AĞACI, ÖRMECİ, ÜNSAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2497371) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 05.06.2020 01:00 - 05.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, HUNTÜRK, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, YAMAN, ÇETİK, İSTANBUL, ŞAHİNLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489159) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489159)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KANUNİ, SANCAKTAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2494355) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2494355)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KAZIM KARABEKİR, SÜMER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2503499) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ARZU, DİCLE, TABYA, YASEMİN 1 sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2497429) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497429)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 18:40 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BAHARÖZÜ, BARKIN, D-100 KARAYOLU, DERYA SİTELERİ, DR. İZZET HACIALİOĞLU, FATİH, HÜRRİYET 1, HİSAR, KAVAKLIK, MERİÇ 1, NİĞDE, SELANİK, SEVEN 1, YEDİEVLER, YILDIRIM 1, ZAKKUM 1, ZERDALİ, İSTANBUL, ŞENSOY, ŞETARET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2500106) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 05.06.2020 10:00 - 05.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKÇEALİ, MUŞMULA DEĞİRMENİ, SUBAŞI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488450) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2488450)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 05.06.2020 02:00 - 05.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜNER ÇIKMAZI, STAD, YANIK ALAY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487261) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 05.06.2020 09:00 - 05.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ÇİFTE HAVUZLAR mah TOZKOPARAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2497377) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497377)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204., 210., 211., 212., AKSARAY sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2500178) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2500178)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 278., 281., 282., 284., 285., 287. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2500180) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ- BATTALGAZİ mah. 306., 322., DEREYOLU., KÜÇÜKYONCA bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491338) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2491338)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 05.06.2020 00:00 - 05.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ARAS, RESNELİ NİYAZİ, VEDAT ALTUN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491341) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2491341)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 05.06.2020 04:00 - 05.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ARAS, SÜLEYMAN DEMİREL, VEDAT ALTUN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491360) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2491360)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk , G-23 SK, G-19,G-20,G-21 bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2492192) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2492192)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 36., 37., 38., TONGUÇ BABA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2494371) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 05.06.2020 01:00 - 05.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2490374) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490374)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 2.KARTAL, 2.SÖĞÜT, 3.GÜRGEN, DOLUNAY, HİLAL, SALKIM, TÜRKMEN, ÇAM, ÇAMLIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497397)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 05.06.2020 05:00 - 05.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KERESTECİ VELİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah BOSTANİÇİ, EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, YAYLA, ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI, YAYLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489800) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489800)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 05.06.2020 03:00 - 05.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah SİLİVRİKAPI sk / SEYYİD ÖMER mah SİLİVRİKAPI sk / SİLİVRİKAPI mah KUVA-Yİ MİLLİYE, SERDENGEÇTİ, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI, TAŞDELEN, VİDİN, ÇEVRE TİYATROSU, ÖKSÜZCE CAMİİ, İLK MEKTEP sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489070) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2488502) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2488502)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1115., 1115/1., 1116., 1118., 1118/1., 1124., 1124/1., 1210., 1210/1., 1211., KÖROĞLU, MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL, SELANİK, ÇAKIRCALI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489737) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489737)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1015., 1019., 1020., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2497414) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 05.06.2020 01:00 - 05.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487167) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ANKA, AYDOĞAN, BERHUDAR, BEYÖZÜ, GÜLBULDU, GÜNTEPE, MİLLET, TUNALI, ULAŞ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2488496) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2488496)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİMON, TAŞ sk / ÇAĞLAYAN mah AYCAN, BAHTİYAR, BURÇ, ESEN, KIYMET, LİMON, ONURCAN, PAMUK, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, YELİZ, ÇAYIRBAŞI, ÖZNUR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2493282) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜNER, HAZAR, YEŞİLTEPE sk / CENNET mah HÜRRİYET sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 2.UĞUR, 3.BARBAROS, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, KILIÇ ALİ, ONUR, PİRİ REİS, ULUS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482093) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482093)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 332. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489905) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489905)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah TOMURCUK sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.ATATÜRK, 2.IHLAMUR, 2.SELVİ, 5.MENEKŞE, BADEMLİ ÇIKMAZI, CAMİALTI, GÖKNAR, HUZUR, KAVAK, KAYIN ÇIKMAZI, MEŞE, MUZ DALI ÇIKMAZI, OKUL ÇIKMAZI, PALMİYE, SEVGİ ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, İNİŞ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2500029) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2500029)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.06.2020 05:00 - 05.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 2.LALE, AKKAVAK, AŞIK VEYSEL, YEŞİLÇAM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2497470) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497470)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.06.2020 05:00 - 05.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARTOPU, AKKAVAK, BÜYÜK KARTOPU, DR. SADIK AHMET, KÜÇÜK KARTOPU, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET BAŞ sk / YENİ MAHALLE mah ARA-1, ARA-2, İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2497473) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497473)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.06.2020 05:00 - 05.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 1.SEL, ARA-1, ARA-2, DÜZ, KÜME, TEMEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2497474) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 05.06.2020 04:00 - 05.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah AVNİ GÜNDÜZ, DOĞRU MUVAKKİTHANE, EMİRGAN HAMAMI ÇIKMAZI, EMİRGAN KORU, EMİRGAN KORUSU , EMİRGAN MEKTEBİ, EMİRGAN ÇEŞMESİ, HEKİM TAHSİN, KALAMIŞ, KONUR, KORU YOKUŞU, MİRGÜN, SAFSAF, SAKIP SABANCI, SIĞIRCIK, YUNUS AĞA, ŞEHİT ÖMER SADIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490402) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490402)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 05.06.2020 06:30 - 05.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490096) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490096)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah DÜNYA ÇIKMAZI, DÜRÜST ÇIKMAZI, DÜZEN, DİLEK AĞACI, ELÇİ, KILIÇPINAR, MAREŞAL ÇAKMAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490971) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490971)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah GÜLYOLU, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, YETKİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490973) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490973)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ATA OLGAÇ, ATAMAN, BOYACI ÇEŞME, DÖNEM ÇIKMAZI, DÖNÜM, EMİRGAN MEKTEBİ, EŞKİNCİ, FIRIN, HAKKAK YÜMNİ, HEKİM ATA, SAFSAF, SAKIP SABANCI, SEYYAH, TEBDİL ESKİSİ, TORAMAN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, ZERGERDAN, ŞEHİT TEĞMEN İBRAHİM NACİ, ŞİRKET GEÇİDİ sk / REŞİTPAŞA mah ZERGERDAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2500232) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜNAL, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490925) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 05.06.2020 15:00 - 05.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ merkez 75.Yıl mahallesi bölgesinde, Yatırım Çalışması (2500108) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.