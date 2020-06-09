Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kovid-19 testi pozitif çıkan bir adamı, başvurduğu beş hastane geri çevirdi. 800 kilometre uzaktaki Bhopal'de bir hastanenin tedaviyi kabul etmesi üzerine hafta sonu trenle bu şehre gitti. Ancak hastaneye yattıktan birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

TRENDEKİ YOLCULAR ARANIYOR

Times of India gazetesinin haberine göre, yetkililer, koronavirüs taşıyan kişiyle aynı trende yolculuk yapanları bulmaya çalışıyor. Trenlere ateş ölçümü yapılmadan binmenin yasak olduğu Delhi'de, yüksek ateşli hastanın trene nasıl kabul edildiği de soruşturuluyor.

EŞİ ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ

Pazar günü hayatını kaybeden adamın 18 yaşındaki oğlu, haberi alan annesinin de astım krizi geçirdiğini söyledi. Şehirde birçok kişi hastanelerin Kovid-19 hastalarını kabul etmediğini söyleyerek şikayette bulundu.