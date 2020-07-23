5. Dalga filmi konusu nedir? 5. Dalga oyuncuları, fragmanı

Chloë Grace Moretz'in başrolde yer aldığı 5. Dalga filminin yönetmenliğini J Blakeson üstlenirken, senaryosunu ise Susannah Grant, Akiva Goldsman, Jeff Pinkner kaleme aldı. 2016 yapımı 5. Dalga oyuncuları kim?

5. DALGA OYUNCULARI

Dünyayı ele geçirmeye çalışan Dünya dışı varlıklarla mücadelenin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda; Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston, Maggie Siff, Alex Roe, Maria Bello, Maika Monroe, Liev Schreiber, Zackary Arthur, Tony Revolori, Talitha Bateman yer alıyor.

5. DALGA FİLMİ KONUSU

Dünya dışı varlıkların saldırısıyla dünya büyük bir kaosa sürüklenir. Saldırının başlangıcında yaydıkları elektromanyetik sinyaller nedneiyle tüm elektrikler kesilmiş, dünya karanlığa bürünmüştür. İkinci saldırıda oluşan tsunami yeryüzünü alt üst etmiştir. Üçüncü defa saldırdıklarında ise milyonlarca insan, kuşlardan yayılan bir salgından hastalanıp ölmüştür. Dördüncü dalga, artık insan görünümünü almış ve dünyaya inmiş olan uzaylıların, insanları birer birer yok etmeye başlamasıyla sonuçlanır. Bu korkunç durum karşısında gerçekleşebilecek 5. dalgada neler olabileceği ise tahmin edilemiyorken, Cassie yaşam mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.