45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da, Sancaktepe'ye yapılacağını müjdelediği "çok amaçlı acil durum hastanesi"nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Depremde de faaliyet devam edebilmesi için tek katlı olarak tasarlanan hastanenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta şunları söyledi:

"KAYBETTİĞİMİZ HOCALARIMIZIN İSİMLERİNİ VEREREK VEFAMIZI GÖSTERDİK"

"Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Feriha Öz hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize hizmet eden hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'deki hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener ismini verdik. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adını da Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine verdik. Aynı şekilde Hadımköy'deki hastaneye de Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un ismini vererek vefamızı gösterdik.

"YURT DIŞINDAN GELEN HASTA UÇAKTAN İNDİKTEN SONRA HASTANE YÜRÜME MESAFESİNDE"

Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hastanenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanı ve ekibini, Rönesans grubunu, herkesi tebrik ediyorum. Dünyada pek çok ülkede salgın nedeniyle, sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde hem mevcut imkanlarını kullanarak, hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa sürede tamamladık. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde pist var, yürüme mesafesinde hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Tedavi bitti, yine uçağıyla gitmesi gereken yere gidecek. İster ulusal, ister uluslararası hepsine hazır. Sağlıkta, sağlık turizmini hedefliyoruz. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz, şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir. Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz.

"11 ŞEHİR HASTANEMİZİN HER BİRİNİ DÜNYA ÇAPINDA İNŞA ETTİK"

Şu an itibariyle 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi, 90'ı aşkın ülkeye her türlü sağlık ürünlerini gönderdik. Burada nazlanmadık. Bir başka adım son 18 yılda inşa ettiğimiz bin 576 hastane, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı seviyesine biz, hocalarımızın gayretleri ve altyapıyla ulaştık. 48 olan MR sayısını 906'ya, 323 olan tomografi sayısını bin 210'a, 889 olan yoğun bakım yatağını 40 bine, 618 ambulansı 5 bin 382'ye çıkarmamış olsaydık, bu başarıyı gösteremezdik. Şehir hastanelerinin yüksek kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 16 binin üzerindeki 11 şehir hastanemizin her birini dünya çapında inşa ettik.

"ABD VE RUSYA GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞİNİ ÇÖZEMEDİ"

Tıpta biz fiziki mekanları hazırlıyoruz ama hocaları ise siz yetiştireceksiniz. Bunu ne kadar başarırsak, inanıyorum ki bu hastanelere gelen hastalarımız da orada gördükleri kabiliyetli hocalarımızla şifa bulacak. Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli genel sağlık sigortasının önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı. ABD, Rusya çözemedi işi, hepsi sıkıntıda. Bizden destek istediler, biz de her yere gönderdik. Serbest ve ücretli çalışanlar makul prim ödemeleriyle sistemde yer alıyor. Aylık 88 lira ödeyerek GSS'ye dahil olabiliyor. Teşhisin, tedavinin, ilacın tamamı GSS kapsamına girdiği için vatandaşlarımız sıkıntı yaşamıyor. Diğer ülkelerde böyle bir sistem yok. Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz, hem GSS daha çok ilgi çekecektir.

"ÜLKEMİZ HER ALANDA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR"

Türkiye son 2 asır boyunca bir uçtan bir uca savrulurken tarihi fırsatları kaçırmıştır. Ülkemizin bu savrulmalarının sürmesini isteyenler darbelerden vesayetlere kadar malzeme bulmakta zorlanmamıştır. Milletimiz istiklali ve istikbalinden ümidini kesmemiştir. Milletimizin 18 yıldır gerektiğinde canı pahasında yanımızda yer alması da bu mücadelenin devamıdır. Türkiye'de yaşanan her hadisenin gerisinde bu büyük fotoğrafı görmek gerekiyor. Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru ilerlediği bir çizgiye oturmuştur.

"ÜLKEMİZE YAPACAK DAHA ÇOK HİZMETLERİMİZ VAR"

Biz burada 1008 odalı hastaneyi yaptık. Ama biz Rönesans gibi bir firma bulursak, burada şehir hastanesi yapabiliriz. Şimdilik acil ihtiyacımız yok. Bir asır önce hasta adam yaftasıyla tarihe gömülmek istenen bir milletinin takip edilmesi bunun en yalın göstergesidir. Ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"BU HASTANELER KALICI OLARAK İNŞA EDİLDİ"

"Kovid-19 pandemisi dünyaya çok şey öğretti. Bu zamana kadar sağlığa yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi. Son 18 yılda bu alandaki gelişmelerin neticesini hep birlikte gördük. Bu hastaneler sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olacak mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi.

"BÜYÜYEN SAĞLIK TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Büyüyen sağlık turizmine katkı sağlayacak bu hastaneler depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip, 45 günde tamamlandı. Toplam alan 125 bin metrekare, 1008 yataklı. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor. 100'e yakın diyaliz ünitesi bulunuyor. Dünyayı etkisine alan koronavirüsle mücadelede ülkemiz örnek bir model sağladı. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.

"TEDBİRLERİMİZE DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız. Ön safta yer alan sağlık çalışanları en fazla bu riski taşımaktadır. Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu, değerli hocalarımız da yitirdiklerimiz arasındaydı. Okmeydanı Şehir Hastanemize Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik, şimdi açılan acil tip hastanelerimize Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener'in adını veriyoruz."

HASTANE, İSTANBUL'DA ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENECEK

İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan hastanenin İstanbul'un hizmet yarışında önemli bir görev üstlenmesi bekliyor.

Bu kapsamda hastanenin, başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.

İNŞASINDA 4 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

1008 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP

Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

16 AMELİYATHANE VAR

Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.