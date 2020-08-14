41 nerenin plaka kodu? 41 plakası nereye ait, hangi şehir? Kocaeli (İzmit) ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 41 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 41 plakasının detaylarını aktaralım.

41 NERENİN PLAKASI?

41 plakası hangi ile ait : Kocaeli (İzmit)

41 plakası Kocaeli iline ait bir plaka kodudur . Kocaeli'nin bir diğer adı İzmit olarak geçer. Yani İzmit'in plakası da 41'dir. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 41 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Kocaeli iline ait demektir. Kocaeli'nin (İzmit'in) plakası 41'dir. Peki Kocaeli ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

KOCAELİ'NİN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 41 olan Kocaeli'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Kocaeli'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 41 Kocaeli plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Kocaeli Merkez (İzmit) ilçesi plaka harfleri :

41 AB 001 - 41 AZ 999

41 D 0001 - 41 D 9999

41 DA 001 - 41 DZ 999

41 EA 001 - 41 EZ 999

41 FA 001 - 41 FZ 999

41 HA 001 - 41 HC 999

41 HE 001 - 41 HZ 999

41 KA 001 - 41 KZ 999

41 L 0001 - 41 L 9999

41 LA 001 - 41 LZ 999

41 M 0001 - 41 M 4999

41 MA 001 - 41 MA 999

41 P 0001 - 41 P 9999

41 T 0001 - 41 T 4999

41 J 0001 - 41 J 0999

41 J 4001 - 41 J 4500

41 MD 001 - 41 MF 999

41 NA 001 - 41 NZ 999

41 RA 001 - 41 SZ 999

41 MB 001 - 41 MC 999

41 TA 001 - 41 VZ 999

41 HD 001 - 41 HD 999

41 M 9000 - 41 M 9999

41 N 0001 - 41 N 9999

41 T 9000 - 41 T 9999

41 MH 001 - 41 MH 999

Gölcük ilçesi plaka harfleri :

41 E 0001 - 41 E 9999

41 H 0001 - 41 H 9999

41 M 5000 - 41 M 6999

41 MA 251 - 41 MA 350

41 T 5000 - 41 T 6999

41 GA 001 - 41 GZ 999

41 J 3000 - 41 J 3244

Karamürsel ilçesi plaka harfleri :

41 K 0001 - 41 K 9999

41 M 8000 - 41 M 8999

41 T 8000 - 41 T 8999

41 J 3245 - 41 J 3400

41 MJ 001 - 41 MJ 999

Körfez ilçesi plaka harfleri :

41 F 0001 - 41 F 9999

41 R 0001 - 41 R 9999

41 T 7000 - 41 T 7050

41 B 0001 - 41 B 9999

41 J 7000 - 41 J 7249

41 MK 001 - 41 MK 999

Kısacası 41 plakası Kocaeli şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

KOCAELİ (İZMİT) PLAKA KODU KAÇTIR?

Kocaeli (İzmit) ilimizin plaka kodu 41'dir. Yollarda gördüğümüz 41 plakalı arabalar Kocaeli şehrine ait demektir.

KOCAELİ TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kocaeli telefon alan kodu 262'dir. Yani 0262 numarasıyla başlayan telefon kodları Kocaeli şehrine aittir.