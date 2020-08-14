41 nerenin plaka kodu? 41 plakası nereye ait, hangi şehir? Kocaeli (İzmit) ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan 81 ilin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları 68. plaka numarasına kadar alfabetik olarak devam eder. Peki 41 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 41 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 41 plakasının detaylarını aktaralım.
41 NERENİN PLAKASI?
41 plakası hangi ile ait : Kocaeli (İzmit)
41 plakası Kocaeli iline ait bir plaka kodudur. Kocaeli'nin bir diğer adı İzmit olarak geçer. Yani İzmit'in plakası da 41'dir. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 41 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Kocaeli iline ait demektir. Kocaeli'nin (İzmit'in) plakası 41'dir. Peki Kocaeli ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.
KOCAELİ'NİN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI
Plaka kodu 41 olan Kocaeli'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Kocaeli'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 41 Kocaeli plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Kocaeli Merkez (İzmit) ilçesi plaka harfleri :
41 AB 001 - 41 AZ 999
41 D 0001 - 41 D 9999
41 DA 001 - 41 DZ 999
41 EA 001 - 41 EZ 999
41 FA 001 - 41 FZ 999
41 HA 001 - 41 HC 999
41 HE 001 - 41 HZ 999
41 KA 001 - 41 KZ 999
41 L 0001 - 41 L 9999
41 LA 001 - 41 LZ 999
41 M 0001 - 41 M 4999
41 MA 001 - 41 MA 999
41 P 0001 - 41 P 9999
41 T 0001 - 41 T 4999
41 J 0001 - 41 J 0999
41 J 4001 - 41 J 4500
41 MD 001 - 41 MF 999
41 NA 001 - 41 NZ 999
41 RA 001 - 41 SZ 999
41 MB 001 - 41 MC 999
41 TA 001 - 41 VZ 999
41 HD 001 - 41 HD 999
41 M 9000 - 41 M 9999
41 N 0001 - 41 N 9999
41 T 9000 - 41 T 9999
41 MH 001 - 41 MH 999
Gölcük ilçesi plaka harfleri :
41 E 0001 - 41 E 9999
41 H 0001 - 41 H 9999
41 M 5000 - 41 M 6999
41 MA 251 - 41 MA 350
41 T 5000 - 41 T 6999
41 GA 001 - 41 GZ 999
41 J 3000 - 41 J 3244
Karamürsel ilçesi plaka harfleri :
41 K 0001 - 41 K 9999
41 M 8000 - 41 M 8999
41 T 8000 - 41 T 8999
41 J 3245 - 41 J 3400
41 MJ 001 - 41 MJ 999
Körfez ilçesi plaka harfleri :
41 F 0001 - 41 F 9999
41 R 0001 - 41 R 9999
41 T 7000 - 41 T 7050
41 B 0001 - 41 B 9999
41 J 7000 - 41 J 7249
41 MK 001 - 41 MK 999
Kısacası 41 plakası Kocaeli şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.
KOCAELİ (İZMİT) PLAKA KODU KAÇTIR?
Kocaeli (İzmit) ilimizin plaka kodu 41'dir. Yollarda gördüğümüz 41 plakalı arabalar Kocaeli şehrine ait demektir.
KOCAELİ TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Kocaeli telefon alan kodu 262'dir. Yani 0262 numarasıyla başlayan telefon kodları Kocaeli şehrine aittir.