Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti

Bursa'da bir esnaf, dükkanının önündeki engelli yolunun telefon kutusu ve direkle kapatılmasına kızıp 400 bin liralık otomobilini kaldırımdaki direğe zincirledi. Vatandaşların geçmekte zorlandığını gördüğü için böyle bir adım attığını söyleyen şahıs, sorunun en kısa zamanda çözülmesini dilediğini belirtti.

ENGELLİ YOLUNDAKİ İŞGALE DİKKAT ÇEKTİ

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde bir esnaf, dükkanın önündeki kaldırımda bulunan engelli yolunun üzerine yapılan telefon kutusu ve direği protesto etmek için 400 bin liralık aracını direğe zincirledi. Yol üzerinden geçen vatandaşlar olaya bir anlam veremezken bir bakan meraktan geri dönüp bir daha baktı.

"ENGELLİ YAYA GEÇİDİNDEN VATANDAŞLAR GEÇEMEDİ"

Yoldan geçmek isteyen engelli vatandaşların zorlandığını ve bu duruma dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptığını belirten araç sahibi Oktay Dinçkol, "Burada bir sıkıntı vardı ve bu sıkıntıyı gündeme getirmek için böyle bir çalışma yaptık. Engelli yaya geçidinden vatandaşların geçemediğini gördük. Bunun da nedeni burada bulunan direk ve telefon kutusudur. Biz de buna dikkat çekebilmek için aracımızı buraya zincirle bağladık. Zaten oldukça da faydalı oldu. Dönen bir daha bakıyor. İnşallah bu sorun da en kısa sürede çözülür" dedi.