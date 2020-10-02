3D kalem nedir? 3D kalem fiyatları nelerdir? 3 Boyutlu kalem nasıl kullanılır? 3D yazıcı kalemle yapılan şeyler

Teknolojinin günden güne gelişmesi ile her gün yeni ürünler ve özellikler tanıyabiliyoruz. 3D kalem teknolojisi çıktığı dönemde kısa süre içerisinde çok yaygınlaştı ve sevildi.

3D KALEM NEDİR?

3D kalem için 3 boyutlu yazıcı da denebilir. 3 boyutlu yazıcı ile bir şey oluşturmak istediğimizde bilgisayar ile ilk olarak tasarım yapar ve sonrasında 3D yazıcıya göndeririz. 3D kalem ile bir aracı yani bilgisayar olmadan direk olarak üretiyoruz.

Bu durumda 3D kalem aslında yeni medya araçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Elimizle kontrol edebildiğimiz üç boyutlu kalemlerle, üç boyutlu yazıcının motorunun X, Y, Z ekseninde yaptığı hareketleri kendimiz yapıyoruz. Katmanları oluşturarak bir model elde ediyoruz.

3D KALEM NASIL KULLANILIR?

3 boyutlu kalemler bir güç kaynağına bağlı olarak çalışır. Kaynağa bağlandıktan sonra sıcaklığı artmaya başlayan üç boyutlu yazıcının içerisine filament yerleştirilir. Filament ısınarak extruder adı verilen bölgeye geçer. Üç boyutlu kalemlerde değişen bir sıcaklık derecesi vardır. Bazı ürünler 80 - 130 derece arasında değişen sıcaklığa sahiptir. Bazıları ise 80 - 160 derecelik bir sıcaklıkla çalışır.

3 boyutlu kalemlerde dikkat çeken bir diğer özellik ise hız seçeneklerinin yer alması. Baskı hızını ayarlayabileceğiniz bazı 3D kalem örnekleri bulunmaktadır. Normal hız ve hızlı modu yer alan 3D kalem örnekleri vardır.

3D KALEMLE YAPILAN ŞEYLER

3D kalem ile pek çok şey elde edebilirsiniz. Günlük hayatta kullanabileceğiniz minik kullanışlı eşyalar yapılabilir, süs eşyası yapılabilir veya bir eşyayı süsleyebilirsiniz.

Bunlara ek olarak daha ince işler yapabilmek mümkün olduğu için 3D yazıcı ile elde edilen ve baskı hatası olan ürünlerdeki ayrıntıları düzeltebilirsiniz.

Ayrıca, 3D kalemler ile kullanabileceğiniz bazı kalıplar da bulunmaktadır.

3D KALEM FİYATI | 3 BOYUTLU KALEM NE KADAR?

Üç boyutlu kalemlerin fiyatını değiştiren baskı kalitesi, filament baskı seçeneği (sıcaklık aralığı), kalemin hızının seçeneği gibi durumlardır.

150 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına geniş bir yelpazesi bulunmaktadır.