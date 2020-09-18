7 yılda 80 bin lira harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Bolu'da, maket araç merakı olan Okan Kayışoğlu (36), 7 yılda aralarında iş makineleri, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 330 araçlık koleksiyon oluşturdu. Kayışoğlu, koleksiyonu için bugüne kadar 80 bin TL'yi aşkın masraf yaptığını söyledi.

1960-2020 ARASI MODELLER VAR

Kentte vinç işletmeciliği yapan Okan Kayışoğlu, çocukluk hayali olan maket araçlardan bir koleksiyon oluşturmaya karar verdi. Kayışoğlu'nun 2013 yılında oluşturmaya başladığı koleksiyon bugün 330 parçaya ulaştı. Değişik markalardan 1960 modelden 2020 modele kadar 330 aracına özenle bakan Kayışoğlu, araçlarının haftada bir de temizliklerini yapıyor. Kayışoğlu'nun koleksiyonu arasında otobüs, kamyon, otomobil ve iş makineleri yer alıyor.

"ŞU ANDA ALMAYA KALKSAM 150 BİN LİRA TUTAR"

7 yılda 80 bin TL'yi aşkın masraf yaparak koleksiyonu oluşturduğunu belirten Okan Kayışoğlu, "2013 yılında bir tane vinç aldım. Hadi yanında tır olsun, kamyon olsun derken biraz da benim eski kamyonlara merakım vardı onları araştırdım. Kimlerde olur nasıl bulunur derken şimdi 330 parçaya ulaştı. Eski maket ve modelleri bulmak zor oluyor. Bazı kamyonları bulmak zor. Bazıları el yapımı oluyor. Maketlerde çoğunu tamamladım. Çok masraflı bir hobi. Klasik olursa fiyatı 600 TL'ye kadar çıkabiliyor. 7 senedir bu hobiyle uğraşıyorum. Şu anda bu aldıklarımı yeniden almaya kalksam, bu şekilde bir koleksiyon yapmaya çalışsam 150 bin TL gibi bir rakam tutar. Kendimin 7 senede yaptığım masraf 80 bin TL'yi geçmiştir. Pahalı bir hobi. Çocukken de vardı hevesim. Ufak demir arabaları biriktiriyordum. Onları askere gidince dağıtmıştım. Bir tane maketim kalmıştı askerden gelince. Bunları internette görünce çıtayı yükselttim. Şu anda güzel bir koleksiyonum oldu" dedi.

"GÜZEL BİR OFİS YAPIP MÜZE GİBİ BUNLARI SERGİLEYECEĞİM"

Kayışoğlu, koleksiyonuna yeni parçalar eklemeye devam ettiğini aktararak, "İleride niyetim güzel bir ofis yaptığım zaman bir müze gibi oluşturup bunları da koyacağım. Ziyarete gelenler olduğu zaman da güzel olur diye düşünüyorum. Hala almaya devam ediyorum. İleride daha da güzel olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.