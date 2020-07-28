32 farz nedir? 32 farz maddeleri nelerdir, hangileridir? Anlamı ve açıklamaları

32 farz, dinimizde yapılması gereken en temel farzlardan birisidir. 32 farz; İmanın şartları (6), İslam'ın şartları (5), Namazın farzları (12), Abdestin farzları (4), Guslün farzları (3) ve Teyemmümün farzları (2) olmak üzere toplamda 32 farzdan oluşur.

FARZ NEDİR?

Farz: Fıkıh bilginleri tarafından oluşturulmuş ve tanımlaması yapılmış olan bir İslâm dinî terimidir. Yine fıkıhçılar tarafından tanımlanan efâl-i mükellefînden sayılır. İslâmî anlayışta Allah'ın sözü sayılan Kur'an'da Müslümanlara yapılmasının açık bir şekilde emredildiği kurallar veya ibadetler olarak kabul edilir. Kur'an'da yapılması açık emir ve gereklilik ifade etmeyen fiiller ise vacip gibi başka kavramlar ile tanımlanır.

Yani kısaca günlük hayatımızda da kullandığımız farz "kesinlikle yapılması şart olan" demektir. Dini olarak da kesinlikle emredilen ve yapılması gereken işler anlamına gelmektedir.

32 FARZ NEDİR?

32 farz: İman, İslam, namaz ve abdest ana başlıklarında toplam 32 adet farz bulunduğu için literatürde ve halk arasında 32 farz olarak geçen dinimizin en temel farzlarıdır. 32 farz İmanın şartları, İslamın şartları, Namazın farzları, Abdestin farzları, Guslün farzları ve Teyemmümün farzları olarak toplamda 32 farzdan oluşur.

32 FARZ NELERDİR?

İman'ın şartları (6 tane) = İman'ın toplamda 6 şartı vardır.

İslam'ın şartları (5 tane) = İslam'ın toplamda 5 şartı bulunmaktadır.

Namaz'ın farzları (12 tane) = Namazın toplamda 6'sı içinde ve 6'sı dışında olmak üzere 12 farzı vardır.

Abdest'in farzları (4 tane) = Abdestin toplamda 4 farzı vardır.

Gusül abdestinin farzları (3 tane) = Guslün 3 farzı vardır.

Teyemmüm abdestinin farzları (2 tane) = Teyemmüm'ün 2 tane şartı bulunuyor.

32 FARZ HANGİLERİDİR? (AÇIKLAMALI VE ANLAMLI)

İMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

- Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak. - Allah'ın meleklerine inanmak. - Allah'ın peygamberlerine inanmak. - Allah'ın kitaplarına inanmak. - Ahiret gününe inanmak. - Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak.

İSLAMIN ŞARTLARI NELERDİR?

- Kelime-i Şehadet getirmek (Eşhedüellâilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve Rasulüh.) - Namaz kılmak - Oruç tutmak - Zekat vermek - Hacca gitmek

NAMAZIN FARZLARI NELERDİR?

Namazın içindeki farzları (6 tane):

- Hadesten taharet (Abdest veya gerekliyse gusül abdesti almak.) - Necasetten taharet (Kıyafetin ve namaz kılınacak yerin temiz olması.) - Setr-i avret (Mahrem yerlerinin örtülmesi. Mesela kadınlarda; el, yüz ve ayak hariç tüm vücuttur. Erkeklerde ise göbek deliğinden diz kapağı arası dışındakilerin örtülmesi gerekmektedir.) - İstikbal-i kıble (Namaz kılarken kıbleye yönelmektedir.) - Vakit (Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması gerekir.) - Niyet (Namaza niyet etmek gerekmektedir. Mesela "Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya." şeklinde niyet edilebilir.)

Namazın dışındaki farzları (6 tane):

- İftitah tekbiri (Namaza "Allahuekber" şeklinde tekbir alarak başlamak.) - Kıyam (Namazda ayakta durmak.) - Kıraat (Namazda ayakta Kur'an okumaktır.) - Rükû (Erkeklerde; sırt yere paralel olacak şekilde yani eller diz kapağında olacak şekilde eğilmek. Kadınlarda ise; erkekler gibi fazla eğilme olmaz. Az bir eğilme olur.) - Secde (Alnı ve burnu yere koymak.) - Kade-i ahire (Namazın sonunda "Ettahiyyatü" okuyacak kadar oturmak.)

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

- Yüzü yıkamak. - Elleri dirseklere kadar yıkamak. - Başın dörtte birini mesh etmek. - Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

GUSLÜN FARZLARI NELERDİR?

- Ağza su vermek. Ağzı iyice suyla çalkalamak. - Burna su vermek. - Bütün vücudu tek bir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

TEYEMMÜMÜN FARZLARI NELERDİR?