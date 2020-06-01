3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak

İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında nikah masasına oturan 31 yaşındaki Ceyda Ateş, yaşamına Amerika'da devam ediyor. Mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda hiç beklemediği bir anda hamile kaldığının müjdesini verdi.

BİR KIZ BEBEĞİ OLACAK

Bebeğine yaptığı cinsiyet öğrenme partisinden kareler paylaşan Ceyda Ateş, 3,5 aylık hamile olduğunu ve bir kız bebeği olacağını söyledi. Ateş, paylaşımına "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz" notunu düştü.

"KALPLERİ ÇOK GÜZEL İNSANLAR BİRİKTİRMİŞİM"

Ceyda Ateş, mutluluğunu paylaşan takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti: "Bütün mesajlarınızı okudum. Güzel dilekleriniz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim. Çok teşekkür ederim. Not; diğer yorumlar için de teşekkürler. Kalplerinizin sevgiyle dolmasını dilerim."

Ateş'in müjdeli haberi verdiği paylaşıma Yasemin Sakallıoğlu, Hazal Kaya, Bensu Soral, İrem Helvacıoğlu, Merve Terim ve Cemre Kemer gibi ünlü isimler tebrik yorumu yazdı.