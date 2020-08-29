29 Ağustos Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2618336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah MUZAFFER, NECİP FAZIL sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, FATİH, MABEYN, NECİP FAZIL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk bölgelerinde 29/08/2020 01:00:00 - 29/08/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2616152

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NAMZET, NEVİN, SENCER, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, AĞADERE, FATİH sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, HÜKÜMET, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 29/08/2020 01:00:00 - 29/08/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2616214

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah FATİH, ÜRGÜP sk bölgelerinde 29/08/2020 03:00:00 - 29/08/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2618439

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NAMZET, NEVİN, SENCER, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, AĞADERE, FATİH sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, HÜKÜMET, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 29/08/2020 04:30:00 - 29/08/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2616918

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 29/08/2020 09:00:00 - 29/08/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2618419

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk bölgelerinde 29/08/2020 09:00:00 - 29/08/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2616919

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHENK, DÜZLÜK, GENÇ OSMAN, KADIOĞLU, NAMAZGAH, NAZENİN, OVA, PERÇEM, TÜRKER sk bölgelerinde 29/08/2020 09:00:00 - 29/08/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2618908

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 29/08/2020 15:00:00 - 29/08/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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