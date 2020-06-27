27 Haziran Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 27.06.2020 04:00 - 27.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, ZİYA MERİÇ sk / ÖMERLİ mah 75. YIL, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2534675) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2534675)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 27.06.2020 09:00 - 27.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, ZİYA MERİÇ sk / ÖMERLİ mah 75. YIL, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU, İHSANGAZİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2533743) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 27.06.2020 09:00 - 27.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2514884) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 27.06.2020 16:00 - 27.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527028) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 27.06.2020 12:00 - 27.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2533782) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 27.06.2020 12:00 - 27.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ÖZKA VAKUM bölgesinde, Yatırım Çalışması (2533803) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 27.06.2020 15:00 - 27.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2224., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah TURNA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2522561) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 27.06.2020 01:00 - 27.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MUTAF ÇIKMAZI sk / KATİP KASIM mah ASKER, ASYA, BEŞİKÇİ, HADIM ODALARI, KATİP KASIM CAMİİ, KINACI MEHMET, KIZILTAŞ, LANGA HİSARI, NATIRKIZI, SAYVAN, SEPETÇİ SELİM sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah KÜÇÜKAYASOFYA CAMİİ, ŞEHİT MEHMETPAŞA sk / MESİHPAŞA mah MESİHPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, TÜRKELİ sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, ASKER, ASYA, HAVUZLU HAMAM, HEMŞEHRİ, HEMŞİRE, KENANBEY, MOLATAŞI, SAYVAN, TABUR, TÜRKELİ, İSMAİL SEFA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2532663) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 27.06.2020 00:00 - 27.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869., 869/1., 869/4., 872., 873., 875., 876., 876/1., 876/2., 879/1., 879/2., SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527598) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 27.06.2020 16:00 - 27.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2532565) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2532565)İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 27.06.2020 16:00 - 27.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2532569) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 27.06.2020 01:00 - 27.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah TÜRKMEN sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DEMİR, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk / TALATPAŞA mah GÖZÜAYDIN sk / YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2529641) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2529641)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 27.06.2020 15:00 - 27.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, BİNNUR, OĞUZELİ, YILDIZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2533831) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2533831)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 27.06.2020 15:00 - 27.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2533813) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2533813)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 27.06.2020 15:00 - 27.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CAN, CİHAD, OĞUZELİ, YILDIZ, ÇARIKÇI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2533832) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 27.06.2020 02:00 - 27.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah HÜMEYRA, LALEGÜL, SONBAHAR, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527667) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527667)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 27.06.2020 02:00 - 27.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527671) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 27.06.2020 15:00 - 27.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALPER, ESAT, FEVZİ ÇAKMAK, ŞERİF sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, FEVZİ ÇAKMAK, HALAY, VEHBİ DURU, ŞERİF sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2533666) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2533666)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 27.06.2020 14:00 - 27.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 202., 208., 2084., 2085., 2089., 2090., 2091., 2092., 2093., 2095., 2096., 2098., 2099., 2100., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2110., 2121., 2123. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2534809) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 27.06.2020 01:00 - 27.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, RESSAMLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, CEMAL SURURİ, DERİN, GAYRET, GÜNDOĞAN, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, ZİNCİRLİDERE, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2529657) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 27.06.2020 03:00 - 27.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., 2465., ATATÜRK, S, T sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527599) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.