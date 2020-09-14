İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu
Mardin'de, akraba iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan kan davası, 25 yıl sonra düzenlenen barış töreni ile sona erdi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende taraflar, Kuran-ı Kerim altından geçerek, barış yemini etti.
14.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:59
Mardin'in Derik ilçesinde, 25 yıl önce 2 akraba aile arasında çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra başlayan kan davası, düzenlenen barış töreni ile son buldu.
Derik ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi'nde, 25 yıl önce akraba olan Çelik aileleri arasında çıkan kavga sonrası 2 aileden toplam 5 kişi öldürüldü, 8 kişi e yaralandı. Kan davası nedeniyle 2 ailenin bazı fertleri İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. Aileler, yaklaşık 25 yıl boyunca tedirgin ve huzursuz yaşamak zorunda kaldı. Bölgede etkin olan Metina aşireti mensuplarının kurduğu Metina Derneği, yaklaşık 3 ay boyunca 2 tarafla da görüşerek, kan davasının barışla sonuçlanması için girişimlerde bulundu. Aile büyüklerinin sağduyulu yaklaşımıyla, kan davası barışla sonuçlandı.