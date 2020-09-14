İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu

''BARIŞ DÜNYANIN EN ZOR İŞLERİNDEN BİRİ''

'Metina Derneği Başkan Yardımcısı Esat Güngürür, "Bu olay nedeniyle köyün bir kısmı batıya göç etmek zorunda kaldı. 25 yıl içerisinde Metina aşiretimizin değerli büyükleri, kanaat önderleri tarafları barıştırmak için var gücüyle çalıştı. Ancak dünyanın en zor işlerinden biri barıştır. Tarafların bütün fertleri tek tek ikna edilip, karar verildikten sonra bu barış gerçekleştirilir. Aşiretimizin girişimleriyle bu barış gerçekleşti. Bu barışın baş mimarlarından biri de derneğimizin barış komisyonu üyesi Bahattin Temel, üç ay boyunca gece- gündüz çalışarak, bu barışa katkı sundu. Komisyonda 250'ye yakın çaba sarf eden insanımız var" diye konuştu. Dernek Sözcüsü Abdulkadir Öz de barışın ebedi olması temennisinde bulunarak, "Bu barış inşallah bölgeye de diğer ailelere de örnek teşkil eder. Bölgemizde artık düşmanlık kalmaz. Biz barış içinde olduğumuz zaman güçlü oluruz. Güçlü ve dinamik bir devlet olabilmemiz için öncelikle kendi içimizde barışık olmalıyız" dedi.

Tören sonrası çocuklar, barış güvercini uçurdu.

İşte iki aşiret arasındaki barış töreninden kareler;