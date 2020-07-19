24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, camiye serilecek halıdan ilk kare geldi.

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla tarihi yapı yeniden ibadete açıldı. 24 Temmuz'da cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde çalışmalar aralıksız sürerken, camiye serilecek halı da ilk kez görüntülendi.

İşte Ayasofya Camii'ne serilecek halı:

MANİSA'DA DOKUNUYOR

Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunan halı, turkuaz renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç mimarı tasarımına uygun desenleriyle dikkat çekiyor.