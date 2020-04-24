24 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 24.04.2020 00:00 - 24.04.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk / HARAÇÇI mah AKKIZ, AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, BEYLER, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, KUTLUKHAN, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, SÜMER, TERZİ, TILSIM, TINAZ, UTKU, UYUM, YAVUZHAN, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk / İSLAMBEY mah BAHARİYE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2445905) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2445905)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 24.04.2020 11:00 - 24.04.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2445192) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2445192)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 24.04.2020 10:00 - 24.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKÇA, ALAY, BİLEN, BİNKAN, ERTUNGA, HALKSEVER, HARAÇÇI, HAZAL, MÜMİN, MİHRİBAN, SAHABİLER, TEFSİR, VARDAR, YAVUZHAN, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, ÖZER, İZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2446185) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, BAĞCILAR, BAĞCILAR 2. ARA, BERRAK, DORUK , GÜLER 1, GÜVERCİN 1, HAVUZLU, KIBRIS, KUYULU, MARTI 1, NURLU, SAHRA, SERHAT 2, ÇELİK HANÇER 6., ÖZLER sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KIBRIS, KUYULU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2445197) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 24.04.2020 00:00 - 24.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT, ULUS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2445198) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, DEMET, ENVERPAŞA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KARDEŞ, KÜLTÜR, MERCAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, VATAN, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2446408) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2446408)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, FERAH, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2446209)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, DEMET, ENVERPAŞA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KARDEŞ, KÜLTÜR, MERCAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, VATAN, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2446407) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2446407)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 24.04.2020 00:01 - 24.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2446219) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2446071) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 24.04.2020 00:00 - 24.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2444365) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2444365)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 24.04.2020 17:00 - 24.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, ALAGEYİK, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DİLARA, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, MARTI, NEŞE, NİNE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İSTANBUL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2446356) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 24.04.2020 15:30 - 24.04.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HOCA HANIM, KERESTECİ FAZIL, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk / EMEKYEMEZ mah BUĞULU, FÜTUHAT, MÜRVER, SARI ZEYBEK, TENHA, TERSANE, YANIK KAPI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2440906) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 24.04.2020 16:30 - 24.04.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1808., 1811., 1822., 1869., 1870., 1886., 1887., 1953., 1973., 2044., HACI BAYRAM VELİ sk / SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1773., 1797., 1799., 1802., 1805., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2446218) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 24.04.2020 17:00 - 24.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah EDEBİYE sk / İSLAMBEY mah 1.BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI, 2.ARI, ARGAÇ, BAHÇELER ARASI, BAHÇELİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BÜLBÜLDERE, BÜYÜK FISTIKLI, DİRİM, ERDİ, EVLİCE BABA TEKKE, GÖZTEPE, HAYALİ SALİH, KILIÇ PATİKA, SİNOP, TEKKE, ÖZDEŞ, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, İSLAMBEY, İSLAMBEY BOSTANI, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2446221) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 24.04.2020 14:00 - 24.04.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah AKGÜL, ALAY, ATGEÇMEZ, CERRAH KERİM, DAMGACI, DUHANCI, DİNDAŞ, FENER KÜLHANI, FİRKETECİ, HACI İBRAHİM, HACI İBRAHİM ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KAZANCI SELİM, KIRIK TULUMBA, KÖROĞLU, KİREMİT, MERDİVENLİ MEKTEP, RIFAT EFENDİ, SANCAKTAR YOKUŞU, SÜTLAÇ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ ÇIKMAZI, USTURUMCA, VODİNA, ÇIRAK, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİMEN, ÇİÇEKLİ BOSTAN, ŞAİR NİYAZİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2443835) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 24.04.2020 01:00 - 24.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CEYLAN sk / SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2443017) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2443017)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 24.04.2020 00:00 - 24.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2444427)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 24.04.2020 05:00 - 24.04.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇAAĞAÇ, AKÇAAĞAÇ ÇIKMAZI, DR. CEMİL BENGÜ, NURSEMA, YURT, İPEK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2444448)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2446100) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 24.04.2020 12:00 - 24.04.2020 12:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ASLANBAŞ, POSTA YOLU, YILDIRIM sk / REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKÇAKAVAK, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BEYAZ GÜL, CEYLAN, DOĞAN, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, ESENGÜL, GÜRSEL, GİRNELİ, KIBRIS, KIRMIZIÇAM, KONGRE, KUBİLAY, MAREŞAL, PAŞASUYU, SELVİM, TUNCAY ARTUN, YAPINCAK ÇIKMAZI, YEŞİLIRMAK, YUSUFELİ, ÇİLEK, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2447723) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2447723)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 24.04.2020 13:00 - 24.04.2020 13:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ, BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, GÖLGE ÇIKMAZI, KAKULE, KALENDER, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, KÖYBAŞI ARKASI, KİRAZLI BAĞLAR, MERDİVENLİ, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2447802) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 24.04.2020 00:00 - 24.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk / GÜLBAHAR mah TEKİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2444434)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 24.04.2020 00:00 - 24.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AVNİ DİLLİGİL, CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BURÇ, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DARCAN, MECİDİYE DERESİ, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, ÇINARLI, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, CEYLAN, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KEKLİK, MANOLYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2443371) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ MERKEZEFENDİ mah , G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/57., G/58., G/60., YENİ ÇİFTLİK YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2446223) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2446223)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 24.04.2020 05:00 - 24.04.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2446220) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2446220)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 24.04.2020 09:00 - 24.04.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2446665) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2446665)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 24.04.2020 15:30 - 24.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 7., DEMİRCİLER SİTESİ 8.sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2446669) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.