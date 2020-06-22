22-28 Haziran haftalık burç yorumları

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 22-28 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları, , aylık burç yorumları...

KOÇ : Kardeş ve yakın çevrenizle ilgili konular ön planda. Sosyal çevrenizden büyüklerinizle sorun yaşayacaksınız. Bu kişi size iş veren biri de olabilir. Diyaloğun devam etmesi için, biraz alttan almanız gerekiyor. Ailenizdeki kadınlarla da iletişime dikkat. Ummadığınız yerden, ancak bir iyiliğinizin karşılığında gelen bereketli kazançla sevineceksiniz.

BOĞA : Alacaklar ve ödeneceklerle ilgili bazı sorunlar çıkabilir. Ancak hafta sonuna doğru çözüm bulacaksınız. Evliler eşleriyle ilgili krizler yaşayabilir. Çalışanlar da, çalışma arkadaşlarıyla anlaşmakta zorlanabilirler. Sosyal çevrenizden gelecek maddi kaynakla yüzünüz gülecek. Disiplinle çalışanlar, hafta sonu itibarıyla gelirlerini artırabilirler.

İKİZLER : Aşk ve parayla ilgili konularda, iç sesiniz sizi yanıltabilir. Kararlarınızı vermek için hafta sonunu beklemek en iyisi. Çocuğunuzla ilgili bir konuda eşinizle anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Arkadaş çevrenizden sizi kıskanan bir kadınla üzücü diyaloglar gelişebilir. Doğru strateji ile ek kazanç elde edebilirsiniz. Enerjiniz yüksek.

YENGEÇ : Hafta başı ödemeler, haftanın ikinci yarısı ise; evlilik ve ortak projelerle ilgili konular ana gündeminiz. Alınmayan sorumluluklarla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Kadersel temalı bazı zorluklar olsa da; enerjiniz yüksek olduğu için üstesinden gelebilirsiniz. Özveri ve disiplinle çalışanlar için, bu hafta istedikleri hedefe varma fırsatı yüksek.

ASLAN : Sosyalleşmek isteyeceğiniz bir hafta.Daha önce yarım kalan bir işiniz tamamlanarak, anlaşmaya varabilirsiniz. Duygusal davranırsanız maddi kayba uğrayabilirsiniz. Dikkat! İç sesinizle olayların farklı yönünü görebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk, yolculukla ilgili çıkacak aksilikler sizi çok üzebilir. Hafta sonu kendinizi daha iyi yansıtacaksınız.

BAŞAK : Bu hafta kariyerinizle ilgili konularda duygularınız sizi yanıltabilir. Kardeş ve yakın çevreniz yüzünden evliliğinizde sorun yaşayabilirsiniz. Sorumluluk aldığınız konularda, istediğiniz verimi alacaksınız. Hafta sonu enerjinizi daha güçlü bir şekilde yansıtabileceksiniz. Çocuğunuzla ilgili sorumluluklar ağır ve zorlayıcı gelebilir.

TERAZİ : Yurt dışı, eğitim, yolculuk, hukukla ilgili işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi istediğiniz şekilde ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Aile içinde devam eden sorunlar; büyüklerin de işe karışmasıyla, daha da zorlayıcı bir hal alabilir. İç sesinize güvenerek ve kadın desteği alarak isteğinize ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzdan kaynaklı bereketiniz artabilir.

AKREP : Kardeş veya yakın çevrenizdeki büyüklerinizle aniden sorun çıkabilir. Duygularınızı uç noktalarda yaşayacağınız bir hafta. Duygularınızı görmezden gelebilirsiniz. Abartılı bir müsriflik yapma eğilimindesiniz. Çocuk veya sevgiliniz için gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz. Ailenizden gelecek bereketli bir destek ise; yüzünüzü güldürecek.

YAY : Ortaklı işler, evlilikle ilgili konularla ilgili, kadersel temalı zorluklar yaşayabilirsiniz. Hayaller kurabilir, duygularınızı abartabilirsiniz. Çalışanlar; sorumluluk aldıkları konularda, istedikleri karşılığı alabilirler. Maddi kazançlarla ilgili zorlanmalar devam ediyor. Ancak kardeş ve yakın çevrenizin desteğiyle sorunları aşma fırsatı mevcut.

OĞLAK : Günlük rutinler ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Çalışanlar üstleriyle ani bir problem yaşayabilirler. Bu dönem; geçmişte yaptığınız veya yapmadıklarınızla ilgili olarak, kendinizi hırpalamamalısınız.Maneviyata çekilebilirsiniz. Ancak maddi değerlerinizi korumanız gerektiğini hatırlamalısınız. İş arayan oğlaklar yeni bir iş bulabilirler.

KOVA : Duygularınızla enerjinizi çok güzel yansıtabileceğiniz bir hafta. Bazı kovalar, arsa veya ev yatırımı yapabilirler. Çalışma hayatındaki kadınların desteğiyle; istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Çalışanlar işyerlerinden ücret artışı fırsatı yakalayabilirler. Hafta sonuna doğru eşinizle bazı zorlayıcı olaylar gelişebilir. Tartışma kırıcı boyuta varabilir.

BALIK : Aile, ev, gayrimenkul işleriyle ilgilenebilirsiniz. Sevgiliniz veya çocuğunuz için, fazla harcama yapabilir, sonra pişman olabilirsiniz. Bolca hayal kurabilir, kadınlardan destek alabilirsiniz. Bazı konularda ise; duygularınızı yok sayma eğiliminde olabilirsiniz. Eşinizle bazı ufak sorunları aşarak, sevgi bağlarınızı güçlendirebilirsiniz.