2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı köşe yazısında seçim barajının düşebileceğini belirtti. 2023 yılında seçim barajının yüzde 10 olmayacağını vurgulayan Selvi, "İttifakla seçime giren partiler için yüzde 10 barajının korunması, ittifak yapmayanlara yüzde 7 ya da 5 oranının uygulanması üzerinde duruluyor. Ama sadece bu değil. Bir sürpriz üzerinde konuşuluyor. Henüz karar verilebilmiş değil. Özellikle yüzde 1 ve 2'lik partiler için" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Başkanlık sisteminin yüzde 50 artı 1 üzerine inşa edilmesi ittifak sistemini getirdi. Haliyle tüm değerlendirmeleri ittifaklar arasındaki dengeye göre yapıyoruz. Ama göz ardı ettiğimiz önemli bir nokta var: 2023 seçimlerine bu seçim sistemi ve yüzde 10 barajıyla mı gideceğiz?

ERDOĞAN VE BAHÇELİ ÖNERİLERİ DİNLİYOR

AK Parti ve MHP, seçim sistemi ve Siyasi Partiler Yasası üzerinde çalışmak üzere ortak bir komisyon kurdu. Ancak Erdoğan ve Bahçeli bu konuda yetkin isimlerin önerilerini de dinliyorlar. Görünen o ki, 2023'te yüzde 10 barajı olmayacak. Yüzde 7 konuşuluyor. Yüzde 5 ihtimali ona göre daha ikinci aşamada geliyor.

SÜRPRİZ OLABİLİR

İttifakla seçime giren partiler için yüzde 10 barajının korunması, ittifak yapmayanlara yüzde 7 ya da 5 oranının uygulanması üzerinde duruluyor. Ama sadece bu değil. Bir sürpriz üzerinde konuşuluyor. Henüz karar verilebilmiş değil. Özellikle yüzde 1 ve 2'lik partiler için.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi üzerine odaklanmışken benim sürprizimi de düşünün istedim.