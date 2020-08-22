2020 YKS (TYT-AYT) yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonucu tarihi belli oldu mu?

Tüm üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2020 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. ÖSYM başkanının açıklamasına göre önümüzdeki hafta içi yerleştirme sonuçları, üniversiteler açıklanacaktır. Detaylar yazımızda...

2020 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN twitter hesabından yaptığı açıklamasında yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını duyurdu.

YKS YERLEŞTİRME SONUCU HAKKINDA ÖSYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

ÖSYM başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN'ün twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama bu şekilde:

"Sevgili gençler,

heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

Buna göre YKS yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor . Büyük olasılıkla pazartesi veya salı günü açıklanacağı konuşuluyor.

2020 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI İHTİMAL GÜNLERİ

YKS tercih sonuçları aşağıdaki günlerde açıklanması bekleniyor:

24 Ağustos 2020 Pazartesi günü,

25 Ağustos 2020 Salı günü,

26 Ağustos 2020 Çarşamba günü,

27 Ağustos 2020 Perşembe günü,

28 Ağustos 2020 Cuma günü,

bu 5 günden birinde açıklanması bekleniyor. En olası gün ise pazartesi veya salı günü. Hatta çoğu kesime göre pazartesi öğlen vakitlerinde açıklanacağı yönünde.